Brasileirão Feminino: São Paulo é campeão e quebra dinastia do Corinthians

Em um Morumbi repleto de tricolores, São Paulo e Corinthians empataram em 1 a 1 neste sábado (3), no segundo jogo da final do Brasileirão Feminino. Bia Menezes marcou para o Soberano, porém Juliete deixou tudo igual para o Timão. Em contrapartida, o Tricolor Paulista venceu o confronto por 3 a 2 no placar agregado.
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Com o resultado, juntamente ao placar da partida anterior, o Soberano encerrou a hegemonia corintiana, que buscava o oitavo título, e conquistou o primeiro Brasileirão Feminino de sua história, diante de mais de 49 mil pessoas no Cícero Pompeu de Toledo.
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Majestoso disputado no primeiro tempo
O Majestoso Feminino começou movimentado, com as duas equipes em disputa por cada espaço desde os primeiros minutos. Aos 10?, Bia Menezes recebeu com liberdade pelo lado esquerdo e acertou um chute cruzado para vencer a goleira Nicole e abrir o placar para o Tricolor Paulista. O Timão, porém, respondeu rapidamente após um lançamento longo da defesa, e Juliete saiu cara a cara com Carlinha para deixar tudo igual.
Aos 22?, o Soberano voltou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou o gol. Na sequência, o confronto ganhou intensidade, com as duas equipes buscando espaços no ataque e aumentando a disputa pelo controle da partida. Ainda assim, nenhuma delas conseguiu marcar novamente antes do intervalo, e o placar permaneceu em 1 a 1.
Carlinha pega pênalti, e São Paulo fatura o título
Os primeiros minutos da etapa final mantiveram o equilíbrio no Morumbi, mas o Corinthians ganhou uma grande oportunidade aos 20 minutos. Logo após um empurra-empurra dentro da área do São Paulo, o VAR chamou a arbitragem para revisar o lance, e a equipe marcou o pênalti. Zanotti assumiu a cobrança e teve a chance de empatar o confronto no placar agregado, porém bateu mal, e Carlinha caiu no canto certo para defender.
Mesmo com oportunidades claras para os dois lados, o São Paulo seguiu em busca de ampliar a vantagem no placar. Por outro lado, o Corinthians aumentou a pressão e procurou o segundo gol para igualar o agregado e levar a decisão para a prorrogação. O duelo, então, ganhou ainda mais tensão nos minutos finais. Mas o placar permaneceu inalterado.
Próximos Compromissos
O São Paulo terá pouco tempo para comemorar o título e já volta as atenções para a Copa do Brasil. Classificado para as quartas de final, o Tricolor Paulista enfrenta o Bahia na próxima sexta-feira (16), fora de casa, pelo jogo de ida. A partida de volta acontece na quarta-feira (21), em São Paulo. O Corinthians, enquanto isso, só retorna aos gramados em novembro, quando enfrenta o Bragantino nos playoffs do Paulistão Feminino, nos dias 17 e 21.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 1×1 CORINTHIANS (ag. 3-2)
Final – Brasileirão Feminino (volta)
Data: 03/10/2026 (sábado), ás 16h30 (de Brasília)
Local: Morumbi, São Paulo (SP)
Público: 49.405 pessoas
Gols: Bia Menezes, 10’/1ºT (1-0); Juliete, 19’/1ºT (1-1);
SÃO PAULO: Carlinha; Duda Serrana, Bruna Calderan, Tayla, Carlos Gil; Bia Menezes (Rafa Soares, 20’/2ºT), Robinha (Clara, 39’/2ºT), Karla Alves, Aline Milene (Kesia Senna, 20’/2ºT); Isa Guimarães (Pereira, 46’/2ºT), Crivelari (Mylena Carioca, 20’/2ºT). Técnico: Thiago Viana
CORINTHIANS: Nicole; Thaís Regina, Thaís Ferreira, Érika (Letícia Monteiro, 24’/2ºT), Gi Fernandes (Robledo, 1’/2ºT); Duda Sampaio, Vic Albuquerque (Jaqueline, 1’/2ºT), Belén Aquino (Ariel Godoy, 41’/2ºT); Juliete, Gabi Zanotti, Jhonson (Andressa Alves, 23’/2ºT). Técnica: Emily Lima
Árbitra: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)
Cartões Amarelos: Karla Alves (SÃO); Belén Aquino, Erika (COR).
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