Vietnã e Marrocos terão os maiores estádios do mundo; veja o Top10

O ranking dos maiores estádios de futebol do mundo vai ganhar novos líderes nos próximos anos. Dois projetos em construção prometem mudar completamente a lista: o VinFast Stadium, no Vietnã, terá capacidade para 135 mil pessoas, enquanto o Grand Stade Hassan II, no Marrocos, poderá receber cerca de 115 mil torcedores.

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A arena vietnamita já está em construção e tem previsão de conclusão para julho de 2027. O prazo foi antecipado em relação ao planejamento inicial, que apontava agosto de 2028. Se a obra seguir o cronograma, o estádio em Hanói vai superar o Rungrado Primeiro de Maio, da Coreia do Norte, atual líder entre os estádios de futebol, com capacidade para 114 mil espectadores.

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No Marrocos, o Grand Stade Hassan II também avança com a expectativa de ficar pronto entre o fim de 2027 e o meio de 2028. O estádio integra a preparação do país para a Copa do Mundo de 2030 e aparece entre os candidatos a receber a final do torneio, que será disputado também na Espanha e em Portugal.

Com os dois novos projetos, o ranking das maiores arenas do futebol terá mudanças importantes.

Veja como ficará a lista:

1. VinFast Stadium (antigo Trong Dong)

Capacidade: 135 mil pessoas

Localização: Hanói, Vietnã

O estádio será um dos principais espaços do complexo esportivo internacional Hung Vuong. O projeto tem como destaque uma grande cúpula dourada, inspirada no formato do trong dong, tambor tradicional que possui forte significado cultural no Vietnã.

Com 135 mil lugares, a arena será a maior do futebol e também poderá assumir a liderança entre os maiores estádios de todas as modalidades. Atualmente, esse posto pertence ao Narendra Modi Stadium, na Índia, utilizado para partidas de críquete e com capacidade para 132 mil espectadores.

2. Grand Stade Hassan II

Capacidade: 115 mil pessoas

Localização: Província de Benslimane, Marrocos

O projeto foi apresentado em 2023 e se tornou uma das principais obras da preparação marroquina para a Copa do Mundo de 2030. A construção tem custo estimado superior a 11 bilhões de dirhams, mais de R$ 5 bilhões.

O estádio também se destaca pelo projeto arquitetônico, inspirado nas tendas utilizadas nos moussems, festivais tradicionais do Marrocos. A proposta recebeu o prêmio do Architizer, um dos principais programas de reconhecimento da arquitetura mundial.

3. Estádio Rungrado Primeiro de Maio

Capacidade: 114 mil pessoas

Localização: Pyongyang, Coreia do Norte

O estádio recebeu esse nome por causa da Ilha de Rungra, onde está localizado, e da data de sua inauguração, em 1º de maio de 1989.

A construção aconteceu em meio à disputa política entre as duas Coreias. Depois de Seul ser escolhida para sediar os Jogos Olímpicos de 1988, o governo norte-coreano acelerou grandes projetos de infraestrutura e construiu a arena para receber o 13º Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes.

O Rungrado continuará no topo do ranking dos estádios de futebol até a conclusão das obras no Vietnã e no Marrocos.

4. Camp Nou

Capacidade: 105 mil pessoas

Localização: Barcelona, Espanha

Casa do Barcelona desde 1957, o Camp Nou passa por uma das maiores reformas de sua história. As obras começaram em 2023 e o estádio voltou a receber partidas no fim de 2025, ainda com capacidade limitada.

A etapa final do projeto prevê o fechamento completo da arena por pelo menos seis meses a partir de meados de 2027. Quando a reforma estiver concluída, o estádio terá espaço para 105 mil torcedores.

5. Estádio Monumental de Núñez

Capacidade: 101 mil pessoas

Localização: Buenos Aires, Argentina

O estádio do River Plate, atualmente o maior da América do Sul, também ganhará novos lugares nos próximos anos. A modernização tem conclusão prevista para 2029 e inclui a construção de uma cobertura completa.

O projeto prevê um novo anel de arquibancadas em 360 graus, com mais 16 mil assentos. Segundo o presidente Stefano Di Carlo, a capacidade final chegará a 101 mil pessoas. Mesmo durante as obras, o River seguirá utilizando o estádio para seus jogos.

6. FNB Stadium

Capacidade: 94.736 pessoas

Localização: Joanesburgo, África do Sul

Conhecido anteriormente como Soccer City, o FNB Stadium ocupa um lugar importante na história da África do Sul. Em 1990, poucos dias depois de deixar a prisão após 27 anos, Nelson Mandela fez no local um de seus primeiros grandes discursos públicos.

A arena foi reformada para a Copa do Mundo de 2010. Durante o torneio, recebeu as cerimônias de abertura e encerramento e também foi palco da final entre Espanha e Holanda.

7. Misr Stadium

Capacidade: 93.940 pessoas

Localização: Nova Capital Administrativa, Egito

Inaugurado em março de 2024, o Misr Stadium está dentro da Cidade Olímpica Internacional, construída no deserto a leste do Cairo.

A arquitetura é um dos principais destaques da arena. A cobertura elíptica e ondulada foi inspirada no tocado e no colar associados à rainha Nefertiti. O estádio foi projetado para substituir o Estádio Internacional do Cairo e faz parte dos planos egípcios para receber grandes eventos esportivos, incluindo os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo.

8. Wembley Stadium

Capacidade: 90 mil pessoas

Localização: Londres, Inglaterra

O atual Wembley foi inaugurado em 2007, depois da demolição do estádio original. A construção custou aproximadamente 750 milhões de libras, valor que hoje supera R$ 5,1 bilhões.

O principal símbolo da arena é o arco de 133 metros de altura, que ajuda a sustentar a estrutura superior. O estádio também possui um teto retrátil que não cobre completamente o campo, mas protege todos os assentos da chuva. Por isso, é considerado o maior estádio do mundo com cobertura total para o público.

9. Estádio Azteca

Capacidade: aproximadamente 87.500 pessoas

Localização: Cidade do México, México

Poucos estádios estão tão ligados à história das Copas do Mundo quanto o Azteca. A arena foi palco de partidas em três edições do Mundial: 1970, 1986 e 2026. Além disso, é o estádio que mais recebeu jogos da competição, com 24 partidas.

Foi no Azteca que o Brasil conquistou o tricampeonato mundial em 1970. O estádio também recebeu o chamado Jogo do Século, entre Itália e Alemanha Ocidental, e ficou marcado pelo gol de mão de Diego Maradona contra a Inglaterra, na Copa de 1986.

10. Estádio Nacional Bukit Jalil

Capacidade: 87.411 pessoas

Localização: Kuala Lumpur, Malásia

O Bukit Jalil pertence ao governo da Malásia e é a casa da seleção nacional. A arena assumiu o protagonismo no futebol do país ao substituir antigos estádios e passar a receber as principais decisões das competições nacionais.

O local também recebe torneios internacionais de categorias de base e grandes amistosos durante as excursões de clubes europeus pela Ásia. O Liverpool, por exemplo, jogou no estádio em 2011 e 2015.