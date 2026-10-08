Em noite de Savarino, Fluminense bate Coritiba e assume terceiro lugar

O Fluminense não tomou conhecimento do Coritiba em uma noite de gala no Maracanã - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE)

No primeiro jogo após a pausa para a ‘Super Data Fifa’, o Fluminense mostrou que segue respondendo muito bem ao trabalho de Marcão. No Maracanã, o Tricolor viu o treinador apostar em Savarino e ser premiado com uma noite especial do venezuelano. O camisa 11 marcou três vezes e comandou a vitória do Flu por 4 a 0 sobre o Coxa, na noite desta quinta (8). Lucho Acosta marcou o quarto e último gol tricolor.

Com o resultado, o Fluminense aproveita o tropeço do Athletico-PR – que empatou em casa com o Atlético Mineiro – e volta a ser o terceiro colocado do Brasileirão, com 51 pontos. Já o Coritiba, por sua vez, segue no meio da tabela, na 9ª colocação, com 38 pontos.

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Flu toma susto, mas sai na frente

Após quase 20 dias sem jogar, Fluminense e Coritiba começaram a partida no Maracanã em um ritmo natualmente mais cadenciado. Com o passar do tempo, os dois times passaram a acelerar a partida. Foi o Coxa quem assustou e quase abriu o placar do jogo em uma cobrança de falta de Josué que carimbou o travessão de Fábio. Contudo, esse lance foi a única vez em que o time paranaense assustaria o Tricolor, que pouco tempo depois viu Savarino começar seu show.

Depois de Kevin Serna desperdiçar uma chance clara de abrir o placar da partida, o Fluminense saiu na frente do placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Em jogada de cobrança de escanteio, a bola sobrou limpa para Savarino dominar, ajeitar e finalizar pro gol. A bola desviou e matou qualquer chance de reação de Pedro Rangel.

Savashow no Maracanã!

E o segundo tempo teve dono: Jefferson Savarino. Logo aos quatro minutos, o venezuelano marcou um lindo gol para dobrar a vantagem tricolor. Thiago Silva ajeitou e Savarino, de primeira, acertou uma finalização no ângulo de Pedro Rangel. O camisa 11 não parou por aí e buscou o seu terceiro gol para jogar a má fase de vez para longe.

Em um contra-ataque mortal do Fluminense, Kevin Serna carregou e deixou Savarino à feição para balançar as redes. O venezulano mostrou toda calma e tranquilidade para desacelerar, cortar a marcação e colocar, com categoria, no canto de Pedro Rangel. Três gols e uma atuação magistral de Savarino no Maracanã para dar os três pontos para o Fluminense.

No fim, ainda houve tempo para um golaço para selar o triunfo tricolor. Em contra-ataque, Wesley Natã, joia da base do Fluminense, entrou aos 43 e precisou de apenas cinco minutos para mostrar que merece seu espaço. O jovem de 18 anos deu uma assistência genial, de calcanhar, para Lucho Acosta balançar as redes, passar a régua e transformar a vitória em goleada.

Próximos compromissos

Assim, na 30ª rodada do Brasileirão, o Fluminense terá um clássico pela frente. No domingo (11), o Tricolor enfrenta o Flamengo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. Por outro lado, o Coxa entra em campo no feriado de 12 de outubro, segunda-feira, para receber o Botafogo, no Couto Pereira, às 16h (de Brasília).

FLUMINENSE 4×0 CORITIBA

Campeonato Brasileiro 29ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 8/10/2026, às 21h30 (de Brasília)

Público: 15.056 pessoas

Renda: R$ 708.004,50

Gols: Savarino, 30’/1ºT (1-0); Savarino, 4’/2ºT (2-0), Savarino, 20’/2ºT (3-0), Lucho Acosta, 48’/2ºT (4-0)

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier, 34’/2ºT), Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules (Otávio, 34’/2ºT) e Ganso (Lucho Acosta, 17’/2ºT); Kevin Serna, Savarino (Castillo, 34’/2ºT) e Hulk (Wesley Natã, 43’/2ºT). Técnico: Marcão.

CORITIBA: Pedro Rangel; Bustos (Vini Paulista, 29’/2ºT), Jeci (Rodrigo Moledo, 24’/1ºT), Bruno Melo e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebástian Gómez e Josué; Nicolas Fonseca (Tinga, 29’/2ºT), Breno Lopes (Fabinho, 17’/2ºT) e Pedro Rocha (Paulo Roberto, 17’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Bruno Melo (CFC)