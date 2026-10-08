Flamengo atua com protesto na parte nobre do uniforme

Flamengo entrou com ação no STF pedindo a suspensão do veto às bets e aguarda o parecer do ministro Fux - (crédito: Foto: Reprodução)

O Flamengo entrou em campo para enfrentar o Santos, nesta quinta-feira (8/10), com um protesto contra a MP (Medida Provisória) do Governo que restringiu as bets no Brasil. "Proibir não é proteger", diz a manifestação, que está na camisa 1 do clube para o duelo na Vila Belmiro.

A mesma frase, aliás, surgiu em diversas placas de publicidade ao longo da 29ª rodada do Brasileirão. Afinal, vários clubes brasileiros foram afetados pela proibição, já que o mercado das casas de apostas gerava uma alta renda. A conta do prejuízo beira o R$ 1 bilhão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Betano, patrocinadora principal do Flamengo, segue com o Rubro-Negro, mas não pode ter sua marca exibida. Assim, já nesta semana, o Fla retirou as menções à empresa. Elas apareciam no CT Ninho do Urubu, no uniforme de treino e também no de jogo, entre outros ambientes e veículos.

Já o Santos, que suspendeu o contrato com a Novibet após a divulgação da MP, entrou com a marca do Instituto Leão do Mar, projeto realizado pelo próprio clube. Lançado em setembro, o Instituto se dedica ao desenvolvimento de projetos nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura, cidadania, meio ambiente, direitos humanos e combate ao racismo, à intolerância e à violência no futebol.