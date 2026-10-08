Lyanco de vilão a herói no 2 a 2 do Galo com o Furacão no PR

Em jogo de final sensacional, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira, 8/10, pela 29ª rodada do Brasileirão. Foi um desses jogos inesquecíveis, com três personagens. O primeiro foi o goleiro Delfim, que fez cinco grandes defesas. Depois, Viveros. Após ver o gol de Vargas, que abriu o placar para o Furacão, ele marcou contra o gol de empate do Galo. Contudo, aos 47 minutos, dividiu uma bola com Lyanco, que tentou dar um chutão para a frente, e fez o segundo gol dos paranaenses, quando o Galo estava com dez (Tomás Pérez, expulso).
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O terceiro, e o principal, foi Lyanco. Ele seria o vilão da noite por desaviar do goleiro no primeiro gol e, principalmente o lance do segundo gol do time da casa. Mas, aos 52 minutos, o zagueiro recebeu na área e fuzilou o gol de Mycael, virando herói no empate por 2 a 2.
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Este empate leva o Athletico-PR aos 50 pontos, o que garante o time no G4. O Galo está em sétimo, com 44 pontos.
Athlético na frente
Apesar de o Atlético começar bem, cadenciando o jogo e com trocas de passes, a eficiência foi do time da casa. Afinal, em seu primeiro ataque, aos sete minutos, o lateral Gilberto avançou pela direita e rolou para Vargas, quase na entrada da área. O atacante chutou, a bola desviou em Lyanco e entrou.
Goleiro Delfim salva o Galo (que empata)
O Galo manteve uma boa postura, mas não assustava o gol de Mycael. Já o Furacão mantinha a velocidade ofensiva e criava oportunidades muito relevantes. Aos 21 minutos, por milagre, o Galo não levou o segundo gol. Jadson aproveitou uma sobra e chutou para grande defesa de Delfim. O goleiro, que vem substituindo em grande estilo o ídolo Everson, fez novo milagre aos 23 minutos, em chute à queima-roupa de João Cruz.
Contudo, aos 26 minutos, o Galo empatou. Bernard cobrou uma falta pela esquerda. Ele bateu com força, Viveros tentou rechaçar, mas deviou para a rede. Gol contra.
Até o fim do primeiro tempo, o jogo manteve uma boa pegada, com o goleiro Delfim atuando muito bem. Uma nova defesa em chute de Gilberto, dentro da área, foi de gente grande. Aos 35, duas novas defesas em chutes de Vargas e, na sobra, uma bomba de João Cruz que o goleiro abafou bem. Nos minutos finais, o time da casa cansou. Assim, deu a chance para o Galo quase virar. Bernard mandou um voleio que obrigou Myycael a fazer boa defesa. Mas ainda teve uma com Victor Hugo. Após rebote de Mycael em chute de Renan Lodi, chegou mal na bola e perdeu a chance.
Atlético, com dez, Furacão marca
O Galo começou a etapa final com Victor Hugo perdendo ótima chance ao aparecer livre após escanteio e bater mal. As chances seguiram para ambos os lados. Claudinho chegou a marcar, mas o árbitro anulou o gol por falta. A torcida dos paranaenses lamentou. Em seguida, Cuello mandou uma bola no travessão. Quase gol do Galo. Aos 26 minutos, Tomás Pérez, cinco minutos depois de entrar em campo, acertou Viveros e acabou expulso após o árbitro analisar o lance no VAR. C om dez, o Galo se fechou para segurar o 1 a 1. E não foi fácil: chutes de Esquivel e Zapelli passaram raspando.
Lyanco: de vilão a herói
Aos 47 minutos, o zagueiro Lyanco vacilou ao tentar dar um chutão para a frente, afastando a bola da área. Mas Viveros entrou para dividir, a bola bateu nele e foi em direção ao gol. Delfim nada podia fazer: Athletico 2 a 1. Mas há coisas incríveis no futebol. Lyanco, o vilão da noite. Recebeu uma bola na área. O relógio marcava 52 minutos, nos acréscimos, mandou uma bomba. Golaço: 2 a 2. O vilão virava o herói mineiro.
ATHLETICO 2×2 ATLÉTICO-MG
Campeonato Brasileiro 29ª rodada
Data: 8/10/2026
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
Público: 24.891
Renda: R$ 982.430,00
Gols: Vargas, 7’/1ºT (1-0); Viveros, contra, 26’/1ºT (1-1); Viveros, 47’/2ºT (2-1|); Lyanco, 52’1/2ºT (2-2)
ATHLETICO-PR: Mycael; Arthur Dias, Terán (Jorge Rivaldo, 35’/2ºT) e Esquivel (Gilberto Júnior, 44’/2ºT); Gilberto (Claudinho, 15’/2ºT), Jadson, Luiz Gustavo (Zapelli, 35’1/2ºT) e Mendoza; João Cruz (Leozinho 15’/2°T), Vargas e Viveros. Técnico: Fábio Moreno.
ATLÉTICO: Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Cissé (Castaño, 21’/2ºT), Maycon (Tomás Pérez, 21’/2ºT), Fred (Victor Hugo, 37’/1ºT); Bernard (Igor Gomes, 29’/2ºT), Cuello e Reinier (Thiago Borbas, 29’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Vinicius Furlan (SP)
Cartões Amarelos: Cuello, Castaño (ATL)
Cartões Vermelhos: Tomás Pérez (ATL, 26’/2ºT)
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