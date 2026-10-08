Neymar faz dois, e Santos busca empate incrível contra o Flamengo

Em um jogo maluco na Vila Belmiro, Santos e Flamengo ficaram num épico 2 a 2, nesta quinta-feira (8/10), pela 29ª rodada do Brasileirão. Neymar foi o nome da partida ao entrar no segundo tempo e marcar duas vezes de pênalti após o Rubro-Negro abrir 2 a 0. A expulsão de Jorginho, porém, deu nova cara para o duelo, ajudando na recuperação do Peixe.
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O Fla, que marcara com o ex-santista Danilo e Lucas Paquetá, vê sua sequência de vitórias (cinco) ficar pelo caminho na competição, ainda que siga líder, com 61 pontos. Já o Santos, que vê sua invencibilidade ampliar para oito jogos, segue em oitavo, mas agora com 42 pontos.
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Santos começa bem, mas não aproveita
O Santos começou melhor o jogo. Empurrado por sua torcida, o Peixe criou duas boas chances antes dos 15?. Primeiro, Barreal recebeu cruzamento rasteiro, girou e bateu de canhota para a defesa do goleiro Rossi. Pouco depois, Gabigol arrancou com espaço e chutou cruzado, errando por pouco o alvo. A resposta foi imediata: Samuel Lino recebeu de Emerson Royal em posição frontal, mas pegou em baixo e isolou.
Gabigol, de fora da área, insistiu, mandando novamente para fora. Outro que tentou à distância foi Coutinho. Titular (pela primeira vez) no lugar de Neymar, o camisa 11 chutou da meia-lua, mas pecou na finalização, isolando. O Flamengo respondeu. Danilo – substituto de Léo Ortiz – aproveitou o espaço e arriscou de fora. A bola desviou em dois jogadores, matou Diógenes e beijou o pé da trave. No rebote, Pedro encheu o pé e acertou o rosto do goleiro adversário, desperdiçando uma chance incrível.
Flamengo cresce e abre boa vantagem no fim
No entanto, o artilheiro se redimiria – como garçom. Após roubada de bola no meio, Danilo deu em Pedro, passou e recebeu, ficando na cara de Diógenes. De primeira, o ex-Santos mandou para o fundo do gol, aos 43?, sem celebrar em respeito ao antigo clube. Na beira dos acréscimos, o segundo. Primeiro, Paquetá recebeu de Carrascal e chutou mascado, com grande defesa de Diógenes. Na sobra, Samuel Lino tentou de cabeça, mas a zaga afastou em cima da linha. Após a cobrança de escanteio (e de muita insistência), Paquetá completou de cabeça cruzamento de Carrascal para fazer 2 a 0.
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Neymar volta a campo após 36 dias
O técnico Cuca realizou duas alterações para o intervalo, retirando os apagados Coutinho e Barreal e colocando Neymar e Rony a campo. O camisa 10 – fora dos gramados desde 2 de setembro – aparecia no centro das ações, buscando dribles, jogadas e sofrendo faltas. Além disso, a corriqueira reclamação com a arbitragem, que o rendeu um amarelo com apenas oito minutos em campo após ameaçar uma cabeçada no árbitro Anderson Daronco (RS).
Com espaço de sobra para os contra-ataques, o Flamengo assustava em chegadas pontuais. Numa delas, Léo Pereira virou ponta e cruzou rasteiro para Paquetá, que não alcançou a bola. Aos 21?, Samuel Lino fez carnaval do lado direito da área e obrigou nova grande defesa de Diógenes. O Santos respondeu aos 26?, quando Gabriel Bontempo arriscou de fora da área e acertou o travessão – Rossi resvalou nela. No rebote, Gabigol mandou nas mãos do argentino.
Pênaltis, expulsão e empate
O jogo mudou completamente de rumo quando Jorginho vacilou dentro da própria área e perdeu para Rony. Na queda, o volante colocou propositalmente a mão na bola em cima da linha. Daronco, inicialmente, deu falta e amarelo. No entanto, após recomendação do VAR – comandado por Rodolpho Toski Marques (PR) -, trocou a decisão para pênalti e vermelho. Após inacreditáveis dez minutos de paralisação, Neymar cobrou com tranquilidade para colocar fogo no jogo.
Com o estádio pulsando, o Santos partiu para cima em busca do empate, que não tardou. Em cobrança de falta ensaiada, Gabigol ia finalizar, mas foi puxado por Luiz Araújo, com novo pênalti marcado para os donos da casa. Neymar, novamente com calma, voltou a bater Rossi, desta vez aos 42?, para dar números finais a um dos melhores jogos do Brasileirão 2026.
Próximos passos
O Santos terá pouco tempo de preparação. Afinal, já volta a campo neste domingo (11/10), às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 30ª rodada. O Flamengo também joga no domingo, mas às 17h30. Será no Maracanã, em clássico contra o Fluminense, também pela #30. Depois, na quinta (15/10), visita o Estudiantes (ARG) pela ida da semifinal da Libertadores.
SANTOS 2 x 2 FLAMENGO
Brasileirão 2026 29ª rodada
Data e horário: 8/10/2026, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Público pagante: 16.600
Renda: R$ 569.905,00
Gols: Danilo, 43’/1ºT (0-1); Paquetá, 45+2’/1ºT (0-2); Neymar, 36’/2ºT (1-2); Neymar, 42’/2ºT (2-2);
SANTOS: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar (Luan Peres, 23’/2ºT); Oliva, Gustavo Henrique (Rollheiser, 20’/2ºT) e Gabriel Bontempo; Barreal (Rony, intervalo), Coutinho (Neymar, intervalo) e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Saúl, 23’/2ºT); Carrascal (Plata, 25’/2ºT), Samuel Lino (Luiz Araújo, 35’/2ºT) e Pedro (Bruno Henrique, 35’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões Amarelos: Escobar, Gustavo Henrique, Barreal, Neymar, Oliva, Rodinei (SAN); Pedro, Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Emerson Royal (FLA)
Cartões Vermelhos: Jorginho (FLA), aos 33’/2ºT, por evitar chance clara do adversário ao colocar mão na bola na área adversária.
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