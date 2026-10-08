Palmeiras vence o Bahia e cola no Flamengo na disputa pelo título

Após duas semanas de pausa para a Data Fifa, o Palmeiras voltou a campo nesta quinta-feira (8), dominou o Bahia e venceu por 1 a 0, no Nubank Parque, com gol de Flaco López. O resultado também aproximou o Verdão da liderança, já que o Flamengo empatou com o Santos e viu a vantagem cair para apenas um ponto, restando nove rodadas para o fim do Brasileirão.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Na próxima rodada, o Alviverde mede forças com o rival Corinthians, no domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque. O Esquadrão Tricolor, por sua vez, enfrenta o Mirassol no mesmo dia, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Artilheiro deixa o dele
Com a informação de que o Flamengo empatou na rodada, o Verdão entrou em campo e abriu o placar logo aos 6?. Andreas Pereira cobrou escanteio na cabeça de Barboza, que escorou para Flaco López superar o goleiro Ronaldo e estufar a rede. O camisa 8, por sinal, levou perigo em cobrança de falta.
Em seguida, Vitor Roque invadiu a área e finalizou rasteiro, porém a bola tocou na trave. No rebote, Marlon Freitas chutou fraco e facilitou a defesa do arqueiro tricolor. Andreas Pereira ergueu a cabeça e fez o cruzamento para a área, entretanto Flaco López não conseguiu alcançar a bola ao tentar um carrinho.
O meio-campista fez um grande primeiro tempo e voltou a assustar. Afinal, fez um desarme na intermediária ofensiva e arriscou de longe para acertar a trave. Ronaldo, arqueiro do Bahia, fez duas boas defesas depois das finalizações de Vitor Roque e Khellven, ainda na etapa inicial.
Paredão tricolor
Vitor Roque dominou na intermediária, girou sobre a marcação e finalizou forte. A bola saiu rente à trave do gol defendido por Ronaldo. Andreas Pereira encontrou Flaco López com um passe preciso. Assim, o argentino tocou para Khellven na direita, e o lateral cruzou rasteiro na direção de Vitor Roque. O atacante tentou chegar, mas não alcançou a bola.
O Bahia criou duas boas chances em sequência. Na primeira, Cristian Oliveira chegou à linha de fundo pela direita e cruzou rasteiro. Erick Pulga finalizou, mas Murilo bloqueou o chute. Depois, Jean Lucas levantou a bola na área, e Pulga cabeceou por cima do gol.
+ Leia mais: Palmeiras eterniza grandes nomes do jornalismo no Nubank Parque
Murilo tocou para Andreas Pereira na ponta direita, e o meia rolou para Sosa. O atacante bateu forte de canhota, mas Ronaldo defendeu. O camisa 8 recebeu dentro da área e rolou para trás. Marlon Freitas desviou, e a bola ficou com Sosa, que soltou uma bomba rasteira, mas a bola explodiu na trave.
Em outro momento, Andreas acionou Murilo, que tocou para Arias na ponta esquerda. O meia bateu de canhota, mas Ronaldo defendeu. Na sequência, Sosa tabelou com Arthur e finalizou no ângulo do gol do Bahia. Ronaldo se esticou e espalmou para escanteio. Por fim, Willian José encontrou Erick, que soltou a bomba e obrigou Carlos Miguel a fazer uma grande defesa.
PALMEIRAS 1 x 0 BAHIA
Campeonato Brasileiro 2026 29ª rodada
Data e horário: 08/10/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
Gols: Flaco López 6’/1ºT (1-0)
Público: 27.135
Renda: R$ 2.307.447,05
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Barboza e Murilo; Khellven, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Felipe Anderson 41’/2ºT)e Arthur; Flaco López (Arias 23’/2ºT) e Vitor Roque (Ramón Sosa 23’/2ºT). Técnico: João Martins (auxiliar)
BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre 19’/2ºT), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Erick 19’/2ºT); Cristian Olivera (Sanabria 35’/2ºT), Alejo Véliz (Willian José 35’/2ºT) e Erick Pulga (Ademir 19’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni
Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Cartões Amarelos: Khellven (PAL); Acevedo e Jean Lucas (BAH)
Cartões Vermelhos: Não teve
Saiba Mais
- Esportes Jorginho explica expulsão após empate do Flamengo: "Falta em mim"
- Esportes Auxiliar técnico do Grêmio é levado para penitenciária após audiência
- Esportes Lyanco de vilão a herói no 2 a 2 do Galo com o Furacão no PR
- Esportes Flamengo atua com protesto na parte nobre do uniforme
- Esportes Neymar faz dois, e Santos busca empate incrível contra o Flamengo
- Esportes Brasiliense Guilherme Schmidt cai na estreia do Mundial de Judô em Baku