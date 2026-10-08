Brasília perde para o Praia Clube na estreia no Campeonato Mineiro

Adenízia fez a diferença na vitória do Praia Clube contra o Brasília nesta quinta-feira - (crédito: Praia Clube/Henrique)

O Praia Clube levou a melhor sobre o Brasília em partida de estreia no Campeonato Mineiro Feminino de Vôlei. Na noite desta quinta-feira (8/10), a equipe triunfou por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/18 e 25/23, na Arena UniH, em Belo Horizonte.

Mesmo que o placar final da partida possa transparecer domínio completo do Praia, o primeiro e o último set foram truncados para o time de Uberlândia.

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Agora, as equipes voltam à quadra logo na sexta-feira (9/10), novamente na Arena UniBH, sede fixa do Mineiro Feminino de Vôlei. Brasília abre a rodada dupla de partidas diante do Minas, às 18h, enquanto o Praia Clube duelará com o Mackenzie às 20h30.

Para a primeira partida oficial da temporada 2026/27, o Praia foi escalado por Rui Moreira com Adenízia, Lanna Gomes, Sofya Kuznetsova, Michelle Pavão, Sabrina, Fabíola e Natinha.

Já a equipe do técnico Aguinaldo Santos entrou com D. Martínez, Vivi Goes, Milca Silva, Manu Moura, Gabi Carneiro, Ana Paula Nunes e Vitória Trindade.



O primeiro set iniciou com a equipe de Uberlândia à frente do placar e chegou a abrir vantagem de 20 a 15. No entanto, o time da capital federal se reergueu na reta final e colocou pedra no sapato do Praia. Os times empataram por 23 a 23, mas a equipe mineira conquistou o trunfo por 25 a 23.

Na segunda parcial, o Praia se impôs desde os primeiros instantes e conseguiu abrir grande vantagem no marcador. O time mineiro manteve o controle da parcial durante todo o tempo e contou com ataque arrasador: 25 a 18.

Já no terceiro set, o cenário foi parecido com o do primeiro, e o atual campeão da Superliga teve dificuldade para ampliar vantagem no final. Os times chegaram a igualar o placar por 18 a 18, porém a equipe mineira freou o ímpeto das adversárias e conquistou a vitória: 25 a 23.