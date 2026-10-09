Djokovic sente cansaço e é eliminado em estreia no Masters 1000 de Xangai

A derrota precoce em Xangai representa um duro golpe nas chances de Novak Djokovic - (crédito: Hector Retamal/AFP)

Três dias depois de conquistar em Pequim o 102º título de sua carreira, o sérvio Novak Djokovic (8º do mundo) perdeu nesta sexta-feira (9/10) em sua estreia no Masters 1000 de Xangai para Hubert Hurkacz.

O gigante polonês, campeão deste torneio em 2023 e cujas últimas temporadas foram marcadas por lesões, superou o vencedor de 24 títulos de Grand Slam com um placar claro de 6-4 e 6-3, em apenas uma hora e meia de partida.

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Essa derrota representa um duro golpe nas chances de Djokovic de disputar, de 15 a 22 de novembro, o ATP Finals, torneio que reunirá em Turim os oito melhores tenistas do ano e que o sérvio já venceu sete vezes.

Atualmente, ele ocupa a nona posição na 'ATP Race', o ranking que leva em conta apenas os resultados de 2026 e determina quais jogadores disputarão o ATP Finals.

Após o anúncio do número 1, Jannik Sinner, de que não competirá mais em 2026 devido a uma lesão no joelho, essa nona posição na 'Race' passou a significar classificação para o ATP Finals. No entanto, há onze jogadores em condições de ultrapassar Djokovic, dependendo dos resultados em Xangai.

"Gostaria de disputá-lo, mas planejo jogar apenas o torneio de Paris (Masters 1000), então vamos ver", disse Djokovic ao falar sobre o calendário.

Nesta sexta-feira, assim como ocorreu em suas primeiras partidas em Pequim, o sérvio de 39 anos pareceu enfrentar dificuldades físicas.

Djokovic perdeu o hábito de emendar torneios desde o início da temporada de 2025, quando passou a ser mais seletivo com seu calendário para aumentar suas chances de conquistar um 25º título de Grand Slam, o que seria um recorde entre tenistas homens e mulheres.

Combativo no primeiro set, o ex-número 1 do mundo deixou escapar os últimos games da partida, depois de ter perdido o saque quando o placar marcava 6-4 e 2-1 para Hurkacz.

Mais um passo de Zverev rumo ao nº 1

"Basta perder o saque uma vez em cada set para perder a partida, e foi isso que aconteceu", declarou Djokovic, acrescentando que "é muito difícil" enfrentar um jogador como Hurkacz logo na primeira rodada.

Apesar da derrota, o sérvio não se mostrou muito abatido: "Tive uma ótima semana em Pequim e agora espero poder descansar um pouco e me preparar para a temporada em quadras cobertas".

Em sua busca pelo posto de número 1 do mundo, o alemão Alexander Zverev estreou com mais dificuldades do que o previsto contra o jogador da casa Wu Yibing, que recebeu um convite da organização. Zverev venceu por 6-4 e 7-6 (7/4).

"Ele jogou um tênis fantástico. Bate muito forte na bola, então o jogo não depende muito de você, exceto no saque. Saquei bem, mas todo o resto estava nas mãos dele", admitiu Zverev, que enfrentará o francês Quentin Halys na terceira rodada.

O argentino Francisco Cerúndolo (nº 20) e o espanhol Alejandro Davidovich (nº 26) também avançaram para a terceira rodada, assim como vários jogadores do Top 10, como os americanos Ben Shelton e Frances Tiafoe e o australiano Alex de Miñaur.

Tiafoe será o adversário de Davidovich na próxima rodada.