Neymar chega a 10 gols no Brasileirão e lidera reação do Santos

Neymar alcançou dez gols pelo Santos no Brasileirão após marcar duas vezes no empate com o Flamengo, na Vila Belmiro, na última quinta-feira (9). O camisa 10 entrou no intervalo e assumiu o protagonismo na reta final, ao converter duas cobranças de pênalti. Com isso, evitou a derrota do Peixe e ajudou a equipe a manter a sequência invicta na competição.

Mesmo depois de enfrentar problemas físicos durante a temporada, o atacante voltou a aparecer em momentos importantes. Além disso, sua presença modifica a postura das defesas adversárias e abre espaços para os demais jogadores do setor ofensivo.

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Dez gols distribuídos ao longo do Brasileirão pelo Santos

A trajetória de Neymar na competição reúne gols em diferentes situações. O atacante marcou duas vezes contra a Chapecoense, além de balançar as redes diante de Flamengo, Vasco, Internacional, Cruzeiro e São Paulo. Na partida contra o Tricolor, foram dois gols, enquanto o segundo encontro com o Flamengo também terminou com uma dobradinha.

Santos 2 x 2 Chapecoense 2 gols (casa)

Flamengo 3 x 1 Santos 1 gol (fora)

Santos 3 x 0 Vasco da Gama 1 gol (casa)

Santos 3 x 2 Internacional 1 gol (casa)

Santos 2 x 1 Cruzeiro 1 gol (casa)

Santos 2 x 1 São Paulo 2 gols (casa)

Santos 2 x 2 Flamengo 2 gols (casa)

Por outro lado, a importância do camisa 10 não se resume aos números de gols. O atacante também participa da construção das jogadas e concentra a responsabilidade nas bolas paradas do Alvinegro Praiano. Dessa forma, mesmo com uma atuação mais controlada fisicamente, o jogador continua influente na criação das oportunidades.

O próximo compromisso será fora de casa, contra o Atlético. Nesse cenário, o Santos tentará ampliar a sequência positiva no Brasileirão, enquanto Neymar buscará manter o ritmo que o transformou novamente em uma das principais referências ofensivas da equipe.



