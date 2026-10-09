Sem treinador, Corinthians convoca técnico do sub-20

William Batista participa do treino e pode assumir o time contra o Palmeiras - (crédito: Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Sem um novo comandante, o técnico do sub-20, William Batista, foi chamado pelo Corinthians para assumir o treinamento desta sexta-feira (9), no CT Joaquim Grava, em meio à busca por um substituto logo após a demissão de Fernando Diniz. O professor estará à frente da atividade marcada para as 12h (de Brasília) e iniciará a preparação para o Dérbi contra o Palmeiras, domingo (11), no Nubank Parque.

A princípio, William dividirá o trabalho com Léo Porto, integrante da comissão permanente e profissional que chegou ao clube durante a passagem de Diniz. A presença do treinador da base, porém, não significa que assumirá a responsabilidade pela equipe no clássico. Marcelo Paz e Osmar Stabile continuam negociando com outros nomes.

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Registro pode definir comandante do Corinthians no Dérbi

O prazo é curto porque o Boletim Diário Informativo (BID) da CBF não funciona aos fins de semana. Dessa forma, o Timão precisa registrar o novo treinador ainda nesta sexta-feira para que ele possa ocupar o banco contra o Palmeiras. Em caso de não contratação dentro do prazo, William Batista terá de assumir a equipe no Dérbi.

Aos 33 anos, o treinador nasceu em Campinas e construiu carreira principalmente nas categorias de base. Antes do Corinthians, passou por Guarani, Lemense, Chapecoense e América-MG. No clube mineiro, ganhou projeção ao levar o sub-20 à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.

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Depois, William chegou ao Vasco e comandou a equipe profissional em cinco partidas. Desde 2025, trabalha no Corinthians e participa do processo de reformulação das categorias de base. Dessa forma, o clube pode recorrer ao treinador para uma missão emergencial justamente em um dos jogos de maior peso da temporada.



