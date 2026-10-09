Com Raphinha fora, Gabriel Jesus herda vaga no ataque do Barcelona

Gabriel Jesus será titular do Barcelona diante do Getafe - (crédito: Foto: Marc Graupera/FC Barcelona)

O Barcelona vai de Gabriel Jesus no ataque para encarar o Getafe, neste sábado (10/10), pelo Campeonato Espanhol. O técnico Hansi Flick confirmou que pretende escalar o brasileiro após descartar a presença de Raphinha, que ainda se recupera de uma lesão. A decisão também vale para o duelo contra o Galatasaray, pela Champions League.

Em entrevista coletiva, Flick destacou a evolução do atacante e elogiou sua adaptação ao elenco catalão. "A ideia é que ele seja titular. Ele melhorou muito e se adaptou muito bem. Seu ponto forte está dentro da área. Ele treinou bem, gosto do que vejo nele", afirmou o treinador.

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Contratado junto ao Arsenal no início desta temporada, o brasileiro fará sua estreia como titular desde que chegou ao clube. Até agora, ele atuou apenas 41 minutos e fez dois gols.

Raphinha será desfalque em dois jogos

A ausência de Raphinha pesa na preparação do Barcelona. Embora os exames não tenham apontado uma lesão grave, o treinador preferiu adotar cautela diante do histórico recente de problemas físicos do atacante brasileiro.

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"Os exames de imagem não mostraram uma lesão grave, mas precisamos reagir e nos preocupar com ele, porque sofreu três lesões no ano passado. Vamos cuidar dele. Não estará disponível amanhã nem para o jogo em Istambul contra o Galatasaray", explicou Flick.

Além disso, o técnico demonstrou preocupação com a sequência de compromissos após a pausa para as seleções. Segundo ele, o calendário exige atenção especial à condição física dos atletas, principalmente em períodos com viagens e pouco tempo para recuperação.

Há muita pressão sobre os jogadores. Temos que aceitar a situação como ela é. Não é a melhor, não é ideal, mas não posso mudar isso. Preciso administrar a carga de trabalho, completou.