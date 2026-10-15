Flamengo segura Estudiantes em La Plata pela semifinal da Libertadores

Em um jogo tenso no Estádio Jorge Luis Hirschi (UNO), em La Plata, na Argentina, o Flamengo segurou o Estudiantes (ARG) e garantiu um importante 0 x 0 pela ida da semifinal da Libertadores 2026. Sem acertar o alvo uma vez sequer, o Rubro-Negro focou na defesa nesta quinta-feira (15/10), voltando para o Rio de Janeiro com o empate, dependendo apenas de uma vitória na volta para avançar.
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Agora, novo empate na volta, na próxima quinta (22/10), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), leva a decisão para os pênaltis. Já se o duelo houver um vencedor, tal equipe garante a classificação para a decisão da Liberta, dia 28 de novembro, no Centenário, em Montevidéu (ARG).
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O primeiro susto do jogo saiu cedo: Baltasar Rodríguez, de fora da área, soltou o sapato para testar Rossi, mas o goleiro caiu para, em dois tempos, encaixar. O Flamengo, então, tentou acalmar o jogo, rodando a bola. No entanto, sem Jorginho (suspenso), o Rubro-Negro não encontrava espaços por dentro e abusava das bolas longas. Agressivo (assim como no jogo da fase de grupos), o time argentino, por sua vez, apelava excessivamente para as faltas, mas chegava com mais frequência à área do Mengo.
O Estudiantes ainda chegaria em duas cabeçadas sem tanto perigo. Aos 33, porém, Palacios ficou com a sobra após bate-rebate e bateu para o gol. Léo Ortiz, em cima da linha, evitou o tento argentino, para o alívio do Fla. Ao fim da primeira etapa, foram 12 finalizações do time argentino contra apenas duas do Mengo, que focou mais em se defender.
A etapa final tinha tônica parecida com a primeira metade da partida. Afinal, o Estudiantes, empurrado por sua fanática torcida, buscava mais o ataque, criando uma boa chance com Mancuso. Aos 5, o lateral invadiu a área, driblou Léo Pereira e chutou cruzado, mas pegou mal, isolando pela lateral oposta. Na sequência, Palacios, de primeira, mandou por cima.
Aos 18, Lucas Paquetá correu um grande risco de ser expulso. Mesmo com a bola dominada, ele deu "ombrada" no rosto de Piovi, ficando só no amarelo por parte do árbitro Juan Gabriel Benítez (PAR). Em cobrança de escanteio, aos 33, o zagueiro Funes Mori teve a chance de finalizar, mas carimbou Alex Sandro, bem posicionado à frente de Rossi. Em contra-ataque pela esquerda, Cetré arriscou de fora e mandou nas mãos do argentino. Ficou, assim, para o Rio de Janeiro.
Antes da partida de volta, o Estudiantes tem um compromisso importante e de seis pontos contra o San Lorenzo, pela 13ª rodada do Clausura. Em nono, a equipe encara o San Lorenzo – décimo colocado com a mesma pontuação (14) – no domingo (18/10), às 18h.
Já o Flamengo visita o Bahia, também no domingo, mas às 18h30, pela 31ª rodada do Brasileirão. Por lá, o Rubro-Negro surge na liderança, com 64 pontos – um a mais que o segundo colocado, Palmeiras. O jogo contra o Estudiantes será na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. Quem avançar pega o vencedor de Palmeiras x Fluminense, que se enfrentam na quarta (21/1), em São Paulo, após vitória por 2 a 1 do Verdão na ida.
ESTUDIANTES (ARG) 0 x 0 FLAMENGO
Copa Libertadores 2026 Semifinal (ida)
Data e horário: 15/10/2026, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio UNO (Jorge Luis Hirschi), em La Plata (ARG)
Público Presente/Pagante: Não divulgados
Renda: Não divulgado
ESTUDIANTES: Muslera; Mancuso, Núñez, Funes Mori e Benedetti; Piovi, Baltasar Rodríguez (Monsalve, 29’/2ºT) e Castro; Palacios (Tucu Correa, 22’/2ºT), Burgos (Cetré, 29’/2ºT) e Carrillo. Técnico: Alexander "Cacique" Medina.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá (Freitas, 39’/2ºT); Carrascal, Bruno Henrique (Pedro, 34’/2ºT) e Samuel Lino (Plata, 34’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)
Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldívar (PAR)
VAR: Ulises Meireles (PAR)
Cartões Amarelos: Castro, Piovi (EST); Lucas Paquetá, Carrascal, Varela (fora de campo) (FLA)
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