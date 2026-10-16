Jardim reclama de jogo físico e explica demora para mexer no Flamengo

Leonardo Jardim falou à imprensa após empate do Flamengo em 0 a 0 com o Estudiantes - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O empate em 0 a 0 entre Estudiantes (ARG) e Flamengo ficou marcado não só pela falta de finalizações do time carioca ao gol adversário, como também pela agressividade da equipe argentina. E, após o apito final, o técnico Leonardo Jardim falou sobre a dificuldade de encarar tal estilo físico, com muitas faltas e, como o próprio Mister falou, de "porrada" por parte dos argentinos.

"Foi um jogo dentro do que a gente esperava. Extremamente agressivo. Mais do que competitivo, agressivo. Muito difícil de jogar, vocês viram, muitos contatos. O árbitro permitia agarrar, dar porrada, deixou andar. Para nós, que gostamos de ter a bola, houve dificuldades. O contato não permitia a gente ter a bola mais vezes, mas já sabíamos disso, como o árbitro apitava, o que o adversário pretendia fazer. Acho que os jogadores pelo menos no empenho, na atitude, nos duelos, se marcaram presentes. Acabaram os primeiros 90 minutos, agora com certeza vamos pensar no Bahia. Depois, preparar a segunda parte dessa eliminatória em casa, no Maracanã, com o nosso reforço que é a nossa torcida", afirmou em coletiva à imprensa presente no UNO.

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Jardim explica as substituições do Flamengo

Leonardo Jardim não usou as cinco substituições possíveis na partida, colocando só três novos jogadores a campo. Assim, o português explicou durante a coletiva os motivos que o fizeram não só abdicar de duas trocas, como demorar para mexer (só substituiu a partir dos 35? do segundo tempo).

"Grande parte do jogo tinha uma presença física muito grande, nos duelos e nas bolas paradas, vocês sabem disso. No nosso elenco nem todos são tão efetivos nas bolas paradas, e com certeza as substituições tinham que ser muito cirúrgicas. Isto é, não podíamos perder a altura porque, um exemplo, se mantenho esses dois ou três jogadores no banco, tirasse jogadores referências nas bolas paradas, cada cruzamento e escanteio já era um problema. Se tivéssemos mais jogadores pequenos, então ainda era pior", explicou Jardim.



