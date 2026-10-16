Santos tem R$ 25,5 milhões a receber e valor supera dívidas na Fifa

O Santos enfrenta quatro transfer bans ativos na Fifa, mas considera que os valores de transferências ainda não pagos por outros clubes podem ajudar a solucionar o problema. De acordo com o colunista Bruno Lima, do portal "Uol", o Peixe tem R$ 25,5 milhões a receber de cinco equipes brasileiras. O montante supera os cerca de R$ 18 milhões em dívidas que o clube precisa quitar para encerrar o processo relacionado à comissão técnica de Pedro Caixinha.
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A diferença entre os valores chama a atenção da diretoria santista. Mesmo com créditos superiores às pendências na entidade internacional, o clube ainda precisa transformar essas cobranças em dinheiro disponível. Os débitos envolvem negociações anteriores cujas parcelas venceram sem pagamento nos prazos acordados. Parte dos casos já chegou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão ligado à CBF.
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Botafogo concentra a maior dívida no Santos
O Botafogo lidera a relação, com duas pendências que somam aproximadamente R$ 10,55 milhões: uma de R$ 7,5 milhões e outra de R$ 3,05 milhões. Os valores podem estar ligados às transferências do goleiro John, em 2024, e do zagueiro Jair, em 2025, embora a identificação dos negócios não tenha sido confirmada oficialmente.
Na sequência aparece o Vitória, que deve R$ 6 milhões ao Santos. O valor está associado a parcelas atrasadas da negociação do atacante Lucas Braga, vendido em fevereiro de 2025 por R$ 7,9 milhões, além de bônus. O acordo previa o pagamento em quatro parcelas, mas o clube baiano não cumpriu todos os vencimentos.
O Grêmio, em seguida, ocupa a terceira posição, com R$ 5,4 milhões em aberto. A pendência aparece após a transferência do lateral-direito João Lucas, negociado com a equipe gaúcha em dezembro de 2024 por cerca de R$ 13 milhões. Já o Ceará tem um débito de R$ 2,6 milhões, relacionado à compra de 70% dos direitos econômicos do meio-campista Vinícius Zanocelo por R$ 3,7 milhões, no fim de 2025.
Logo depois, o Fluminense completa a lista, com R$ 983 mil a pagar ao Santos. A quantia estaria ligada a parcelas de negociações recentes, entre elas as transferências de Soteldo e Nonato para o clube carioca. Além das cobranças vencidas, o Peixe projeta receber outros R$ 114 milhões nos próximos 12 meses, referentes a parcelas de vendas que ainda não chegaram à data de pagamento.
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