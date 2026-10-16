Para se distanciar do Z4, Vasco tenta repetir feito de 2025 no Morumbis

Vasco venceu o São Paulo no jogo do primeiro turno - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Em 2025, o Vasco visitou o Morumbis e superou o São Paulo pelo placar de 3 a 1, encerrando um incômodo jejum de dez partidas sem triunfar sobre a equipe paulista em seus domínios. Atualmente, embora continue ameaçado pelo fantasma do rebaixamento, o clube carioca almeja reproduzir o mesmo êxito.

Sob a liderança do técnico Fernando Diniz, o Vasco goleou o rival por 3 a 1 fora de casa. Aliás, o placar poderia ter sido ainda maior, visto que os visitantes dominaram as ações do início ao fim do jogo.

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Da mesma forma que em 2025, o novo encontro ocorre em um momento mais favorável ao Cruz-Maltino. Nesse sentido, embora ocupe uma posição inferior na tabela, o elenco de São Januário ostenta enorme confiança para se distanciar definitivamente da zona de rebaixamento.

Com 35 pontos no 14º lugar, o time do Rio de Janeiro se mantém seguro. Portanto, mesmo se tropeçar e os rivais vencerem, o clube continuará fora do Z4 graças aos critérios de desempate.

Desempenho ruim como visitante

Embora apresente um retrospecto geral negativo jogando como visitante contra o São Paulo, o torcedor vascaíno ainda assim guarda grandes recordações do estádio paulista. Afinal, o clube conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 1989 em pleno Morumbis.

Dessa forma, apesar de a equipe somar 23 reveses na casa do adversário, os cariocas também acumulam 13 triunfos ao longo do histórico. Porém, quando analisamos especificamente os números pela Série A, a vantagem do rival se destaca, visto que o Vasco alcançou apenas seis vitórias nos 28 embates que disputou por lá.

Além disso, caso a equipe vascaína confirme mais um triunfo fora de casa, ela alcançará um feito inédito na era dos pontos corridos. Afinal, a equipe vencerá os dois confrontos da mesma edição contra o Tricolor paulista, visto que já superou o rival por 2 a 1 no primeiro turno, em São Januário. Dessa forma, o clube consolidará um resultado histórico na competição.