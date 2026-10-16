Libertadores Feminina-2026 expõe o abismo de gênero nas pranchetas

A Copa Libertadores Feminina é mais um balizador do desequilíbrio na distribuição das pranchetas entre homens e mulheres. Dos 16 clubes candidatos ao título no Equador, apenas cinco são comandados por elas. Do quinteto, dois são times representantes do Brasil na competição continental.
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Emily Lima escala o atual campeão Corinthians. A treinadora é conhecida no futebol mundial por comandar as seleções do Brasil, Peru e Equador, além de passagens pelo Levante, da Espanha, São Caetano e Juventus no futebol nacional.
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No Palmeiras, quem dá as cartas é Rosana Augusto. A ex-jogadora é uma das atletas com a maior quantidade de títulos internacionais. Ela ostenta no currículo a Champions League, Libertadores, Liga Norte-Americana e foi condecorada como Lenda da FIFA em 2019.
No Chile, a brasileira Tatiele Silveira é a técnica do Colo-Colo. A gaúcha tem um importante papel na luta pelo espaço feminino no futebol. Em 2019, quando estava à frente da Ferroviária-SP, se tornou a primeira mulher na história da modalidade a conquistar o Campeonato Brasileiro. Ao assumir o time chileno, em 2023, ela criou uma máquina vencedora ao embalar o bicampeonato nacional.
Tatiele Silveira entrar para a história como a primeira mulher a conquistar a competição. Fora a sequência de 30 vitórias consecutivas. A série coroou a treinadora com uma indicação ao prêmio de Melhor Treinadora do Mundo pela FIFA em 2025.
A Argentina e o Uruguai tem se especializado na valorização das técnicas. Mariana "Pomu" Sánchez comanda o Belgrano de Córdoba. Marcela Ferrari lidera o Nacional de Montevidéu.
Embora Emily, Rosana, Tatiane, Mariana e Marcela sejam a imagem de luta e resistência das mulheres na Libertadores, a realidade é outra: 11 dos 16 clubes escancaram o abismo de gênero na América do Sul. O comando masculino ocupa quase 70% na principal competição feminina do continente. A beira do campo continua sendo majoritariamente dominada por homens. Exceção entre os três times brasileiros, o Cruzeiro é comandado por Jonas Urias.
- DE QUEM É A PRANCHETA?
- Corinthians - Emily Lima
- Colo-Colo - Tatiele Silveira
- Santa Fé - Omar Ramírez
- Cacaras - Gimino Tropiano
- Palmeiras - Rosana Augusto
- Belgrano - Mariana Sánchez
- Universitario - Carlos Véliz
- Independiente Del Valle - Gustavo Pineda
- Cruzeiro - Jonas Urias
- LDU - Gerardo Londoño
- Bolívar - Darko Prada
- Olimpia - Diego Urán
- Deportivo Cali - John Alber Ortiz
- Universidadde Chile - Nicolás Bravo
- Libertad - Juliano de Fuentes
- Nacional - Marcela Ferrari
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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