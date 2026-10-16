Libertadores Feminina-2026 expõe o abismo de gênero nas pranchetas

Emily Lima é uma das cinco treinadoras entre os 16 da Copa Libertadores da América Feminina - (crédito: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

A Copa Libertadores Feminina é mais um balizador do desequilíbrio na distribuição das pranchetas entre homens e mulheres. Dos 16 clubes candidatos ao título no Equador, apenas cinco são comandados por elas. Do quinteto, dois são times representantes do Brasil na competição continental.

Emily Lima escala o atual campeão Corinthians. A treinadora é conhecida no futebol mundial por comandar as seleções do Brasil, Peru e Equador, além de passagens pelo Levante, da Espanha, São Caetano e Juventus no futebol nacional.

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No Palmeiras, quem dá as cartas é Rosana Augusto. A ex-jogadora é uma das atletas com a maior quantidade de títulos internacionais. Ela ostenta no currículo a Champions League, Libertadores, Liga Norte-Americana e foi condecorada como Lenda da FIFA em 2019.

No Chile, a brasileira Tatiele Silveira é a técnica do Colo-Colo. A gaúcha tem um importante papel na luta pelo espaço feminino no futebol. Em 2019, quando estava à frente da Ferroviária-SP, se tornou a primeira mulher na história da modalidade a conquistar o Campeonato Brasileiro. Ao assumir o time chileno, em 2023, ela criou uma máquina vencedora ao embalar o bicampeonato nacional.

Tatiele Silveira entrar para a história como a primeira mulher a conquistar a competição. Fora a sequência de 30 vitórias consecutivas. A série coroou a treinadora com uma indicação ao prêmio de Melhor Treinadora do Mundo pela FIFA em 2025.

A Argentina e o Uruguai tem se especializado na valorização das técnicas. Mariana "Pomu" Sánchez comanda o Belgrano de Córdoba. Marcela Ferrari lidera o Nacional de Montevidéu.

Embora Emily, Rosana, Tatiane, Mariana e Marcela sejam a imagem de luta e resistência das mulheres na Libertadores, a realidade é outra: 11 dos 16 clubes escancaram o abismo de gênero na América do Sul. O comando masculino ocupa quase 70% na principal competição feminina do continente. A beira do campo continua sendo majoritariamente dominada por homens. Exceção entre os três times brasileiros, o Cruzeiro é comandado por Jonas Urias.



DE QUEM É A PRANCHETA?

Corinthians - Emily Lima

Colo-Colo - Tatiele Silveira

Santa Fé - Omar Ramírez

- Omar Ramírez Cacaras - Gimino Tropiano

- Gimino Tropiano Palmeiras - Rosana Augusto

Belgrano - Mariana Sánchez

Universitario - Carlos Véliz

- Carlos Véliz I ndependiente Del Valle - Gustavo Pineda

- Gustavo Pineda Cruzeiro - Jonas Urias

- Jonas Urias LDU - Gerardo Londoño

- Gerardo Londoño Bolívar - Darko Prada

- Darko Prada Olimpia - Diego Urán

- Diego Urán Deportivo Cali - John Alber Ortiz

- John Alber Ortiz Universidadde Chile - Nicolás Bravo

- Nicolás Bravo Libertad - Juliano de Fuentes

- Juliano de Fuentes Nacional - Marcela Ferrari

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima