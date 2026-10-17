Pedro Neto brilha, e Chelsea vence o Everton pela Premier League

Pedro Neto brilhou na abertura da sétima rodada da Premier League. Neste sábado (17/10), o atacante português marcou os dois gols da vitória do Chelsea sobre o Everton por 2 a 0, fora de casa. Aliás, o duelo contou com uma cena chocante: o goleiro Dibu Martínez ficou desacordado e teve que sair de maca após choque com um zagueiro dos Toffees.
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Com o resultado, o Chelsea subiu provisoriamente à quarta colocação do Campeonato Inglês, com 13 pontos. O Everton, por sua vez, está em sexto, com dez.
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As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (18/10), pela oitava rodada da Premier League. Às 11h (de Brasília), o Everton visita o Arsenal, no Emirates Stadium. Já o Chelsea faz o clássico londrino com o Tottenham em Stamford Bridge, às 13h30.
Chelsea abre o placar no início do segundo tempo
O jogo em Liverpool foi truncado na primeira etapa. Os dois times bem que tentaram, mas pouco ameaçaram o gol rival. No entanto, na volta do intervalo, o Chelsea mostrou mais frieza e poder de decisão para abrir o placar.
Com menos de um minuto da segunda etapa, Morgan Rogers tocou para Hato pela esquerda. O lateral cruzou para a área, a zaga do Everton afastou, mas a bola sobrou para Pedro Neto. Assim, o português dominou e finalizou rasteiro para balançar as redes de Pickford.
Aos 20, um lance que preocupou a todos os presentes no estádio. O goleiro Dibu Martínez chocou-se com o zagueiro Jarred Branthwaite, do Everton. O titular da seleção da Argentina caiu desacordado e precisou de atendimento médico. Dessa maneira, após cerca de oito minutos de cuidados, saiu de marca e foi substituído por Penders.
Aos 45 minutos, o Chelsea fechou o caixão do Everton. Henderson cobrou falta na barreira, mas a bola sobrou para Pedro Neto dominar na área e bater de canhota, sem chances para o goleiro dos Toffees.
Jogos da 7ª rodada da Premier League
Sábado (17/10)
Everton 0 x 2 Chelsea
Brentford x Liverpool – 11h
Fulham x Hull – 11h
Manchester City x Ipswich – 11h
Newcastle x Aston Villa – 13h30
Domingo (18/10)
Bournemouth x Sunderland – 10h
Brighton x Crystal Palace – 10h
Leeds x Manchester United – 10h
Nottingham Forest x Arsenal – 12h30
Segunda-feira (19/10)
Tottenham x Coventry – 16h