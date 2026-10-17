Com um a menos, Palmeiras bate Athletico e volta à ponta do Brasileiro

O Palmeiras bateu o Athletico-PR na Arena da Baixada por 2 a 0, neste sábado (17), pela 31ª rodada do Brasileirão e reassumiu, pelo menos provisoriamente, a liderança da competição. Os gols da vitória alviverde, aliás, foram marcados por Maurício e Piquerez. Ainda no primeiro tempo, a equipe paulista teve Andreas Pereira expulso, porém, conseguiu se segurar e saiu com a vitória.

Com o triunfo, o Palmeiras vai a 66 pontos e ultrapassa o Flamengo, que tem 64. Agora, o time do técnico Abel Ferreira aguarda o jogo do rival carioca para saber se conseguirá se manter na ponta da tabela. O Rubro-Negro entra em campo neste domingo diante do Bahia, fora de casa. O Athletico, contudo, estaciona no terceiro lugar, com 53 pontos. Assim, corre o risco de perder a posição para o Fluminense, que encara o Santos neste domingo, no Maracanã.

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Palmeiras tem início avassalador

O Verdão não se intimidou na casa do rival e teve um início de jogo avassalador. Desse modo, sem perder tempo, a equipe paulista foi para cima do Furacão e precisou de apenas 10 minutos para fazer dois gols.

Aos 6, Flaco López fez boa jogada pelo lado direito e soltou para Maurício, já dentro da área. O meia, então, decidiu arriscar, bateu no canto baixo esquerdo e contou com a ajuda do goleiro Mycael para balançar as redes: 1 a 0 para o Palmeiras.

Mesmo em vantagem, o time de Abel Ferreira não diminuiu o ritmo e chegou ao segundo gol pouco tempo depois. Assim, aos 10, Piquerez bateu com precisão uma falta perto da área, a bola passou ao lado da barreira e mais uma vez pegou Mycael de surpresa, deixando o Alviverde em situação ainda mais favorável.

Andreas Pereira expulso

A tranquilidade palmeirense, contudo, foi interrompida já na reta final da primeira etapa. Aos 42, Andreas Pereira, que já tinha cartão amarelo, tentou parar um ataque do Athletico chutando uma segunda bola que estava dentro de campo em direção à bola principal. O árbitro não perdoou o meia do Verdão, aplicou o segundo cartão e o expulsou.

Sem ter outra alternativa a não ser atacar, o time paranaense adiantou as linhas e tentou sufocar o rival no segundo tempo, no entanto, parava na boa marcação do Palmeiras, que neutralizava o Furacão e ainda encontrava alguns espaços para sair em contra-ataque.

Na medida em que o tempo passava, o Alviverde foi arrefecendo o ímpeto do adversário e só precisou administrar a vantagem para somar mais três pontos e retomar a liderança do Brasileirão.

Próximos compromissos

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (21), quando enfrentará o Fluminense pela partida de volta da semifinal da Libertadores. Após ter vencido o Tricolor por 2 a 1 na ida, o Alviverde receberá o adversário no Nubank Parque, às 21h30.

O Athletico, por sua vez, vai encarar o Vitória, fora de casa, pela 32ª rodada do Brasileirão. A partida, aliás, acontece no Barradão, no sábado (24), às 16h30.

Athletico-PR 0 x 2 Palmeiras

Campeonato Brasileiro 31ª rodada

Data e horário: 17/10/2026, sábado, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Gols: Maurício, 6/1ºT (0-1); Piquerez, 10/1ºT (0-2)

Athletico: Mycael; Gilberto (Felipe Chiqueti, 21’/2ºT), Arthur Dias, Aguirre e Mendoza; Jadson, Luiz Gustavo, Felipinho (Jorge Rivaldo, intervalo) e João Cruz (Claudinho, intervalo; Zapelli, 6’/2ºT); Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Fuchs e Barboza; Khellven, Evangelista (Emiliano Martínez, 25’/2ºT), Andreas Pereira, Maurício (Marlon Freitas, intervalo) e Piquerez; Flaco López (Arias, 19’/2ºT) e Sosa (Arthur, 26’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Michael Stanislau

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Gilberto, Leozinho (CAP); Andreas Pereira, Piquerez (PAL)

Cartões vermelhos: Andreas Pereira (PAL)