Com triunfo no Morumbi, São Paulo supera má fase e mira Libertadores

Marcado aos 22 minutos do segundo tempo, o gol da vitória encerrou uma sequência de mais de 13 jogos do atacante Artur sem balançar as redes - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo passou boa parte do Brasileirão tentando se afastar da zona de perigo. Agora, duas vitórias consecutivas mudaram o ambiente no Morumbi e abriram espaço para terminar a temporada com uma vaga na Libertadores de 2027. O triunfo sobre o Vasco, no último sábado (17/10), levou o time aos 42 pontos e à oitava colocação.

A equipe de Dorival Júnior não precisou dominar a posse de bola para controlar os momentos decisivos. Diante de um Vasco que ficou mais tempo com a bola, o Tricolor Paulista encontrou espaços e criou as melhores oportunidades na etapa final. Os números da partida indicam três grandes chances para os paulistas, contra nenhuma dos visitantes, apesar da vantagem vascaína na posse de bola.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mudanças que fizeram diferença no São Paulo

A entrada de Lucas Moura no intervalo ajudou a dar mais velocidade às ações ofensivas. O camisa 7 participou da construção das jogadas e aumentou a presença do Soberano no ataque.

A mudança também contribuiu para que Artur encontrasse espaço e marcasse o gol da vitória aos 22 minutos do segundo tempo, encerrando uma sequência de mais de 13 partidas sem balançar as redes.

Leia também: Crise política e financeira atrasa planejamento do São Paulo para 2027

Enquanto isso, Rafael teve papel importante para preservar a vantagem. O goleiro recebeu avaliação individual de 7,6 nas estatísticas citadas e contou com o trabalho defensivo da equipe, que registrou 24 desarmes e 52 afastamentos de bola. Logo depois, o São Paulo suportou a pressão do Vasco e garantiu três pontos importantes.

Com 42 pontos, o Tricolor Paulista ganha distância do Z4 e pode concentrar esforços na briga por uma vaga continental. Desse modo, a possibilidade de ampliar o número de classificados à Libertadores por meio dos resultados das copas também pode influenciar a disputa. Por outro lado, a equipe ainda precisa confirmar sua posição nas rodadas restantes.

Leia também: Lucas Moura muda o São Paulo e Dorival avalia escalação com quarteto

O próximo teste será contra o Mirassol, no próximo sábado (24/10), fora de casa. Mais do que prolongar a sequência de vitórias, o São Paulo terá a chance de mostrar que a reação também funciona longe de seus torcedores. Um novo resultado positivo pode fortalecer o credenciamento tricolor à Libertadores e dar mais tranquilidade para a reta final do campeonato.