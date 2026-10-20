Corinthians vê risco de queda aumentar após empate na estreia de Seedorf

Clarence Seedorf no comando técnico do Corinthians em meio ao drama do rebaixamento no Campeonato Brasileiro - (crédito: Rodrigo Coca/Corinthians)

O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Vitória, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro duelo após a contratação de Clarence Seedorf como técnico, a equipe alvinegra amargou a nona partida sem vitória na competição nacional.

O clube soma 32 pontos e ocupa a 16ª posição, colado ao Z-4. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de o Corinthians ser rebaixado para a Série B subiu para 43,1%. Na rodada anterior, o índice era de 41,1%.

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O empate fora de casa ajudou o Vitória, cujo risco de queda é de somente 4,6%. Os baianos aparecem na 13ª posição, com 37 pontos. O próximo desafio corintiano será contra o Vasco, em São Januário, em confronto direto na luta contra o rebaixamento.

A equipe carioca tem 10,3% de probabilidade de rebaixamento. O time cruz-maltino soma 35 pontos e está na 15ª colocação, logo acima do Corinthians. Apesar da derrota para o São Paulo no sábado, os vascaínos vivem momento de ascensão e decidem uma vaga na final da Copa Sul-Americana.

Cenário dramático para a dupla Gre-Nal

A dupla Gre-Nal enfrenta situação delicada no torneio. Derrotado em casa pelo Cruzeiro no domingo, o Grêmio viu o risco de rebaixamento subir para 76,1%. O clube soma 31 pontos e ocupa o 18º lugar na tabela de classificação.

O Internacional abre o Z-4, na 17ª colocação, e estacionou nos 32 pontos após a derrota fora de casa para o Mirassol. O time colorado apresenta 57,7% de risco de queda, enquanto a equipe do interior paulista reduziu o número para 7%.

Lanterna da disputa, a Chapecoense não venceu na rodada, cenário repetido pelo penúltimo colocado Remo. Os dois clubes praticamente deram adeus à Série A, registrando 99,9% e 98,1% de probabilidade de rebaixamento, respectivamente.

Risco de rebaixamento após a 31ª rodada

Chapecoense: 99.9%

Remo: 98.1%

Grêmio: 76.7%

Internacional: 57.7%

Corinthians: 43.1%

Vasco da Gama: 10.3%

Mirassol: 7.0%

Vitória: 4.6%

Coritiba: 1.5%

Botafogo: 0.93%

Bragantino: 0.10%

São Paulo: 0.033%

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.