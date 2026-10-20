Com problema de saúde, Pedrinho desfalca o Vasco em decisão no Maracanã

Pedrinho, o presidente do Vasco, recebeu diagnóstico de celulite facial e não deve comparecer ao Maracanã na noite desta terça-feira (20/10). O dirigente deu entrada em um hospital na Barra da Tijuca para receber cuidados médicos. A infecção bacteriana afasta o mandatário do confronto diante do Boca Juniors, válido pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, marcada para as 21h30 (de Brasília). A partida será transmitida pelo SBT, em rede aberta, e pelo Paramount, na tevê por assinatura e streaming.
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De acordo com apuração do Canal do Pedrosa, do jornalista Lucas Pedrosa, o ídolo cruz-maltino está com o rosto inchado e recebe medicação. O quadro de saúde não apresenta gravidade, mas o estado clínico impossibilita a presença do presidente vascaíno no estádio para a decisão continental.
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Entenda o que é a celulite facial
A celulite facial consiste em uma infecção bacteriana que atinge a pele e tecidos mais profundos do rosto. O quadro ocorre a partir da entrada de bactérias no organismo por diferentes aberturas cutâneas ou focos infecciosos.
A penetração dos agentes bacterianos acontece através de fatores como:
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feridas na pele, com possibilidade de corte provocado por lâmina de barbear;
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espinhas presentes na região facial;
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problemas dentários;
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outras infecções no organismo.
Sintomas e formas de tratamento
A manifestação da doença provoca incômodos físicos claros e visíveis na face. Entre as principais queixas relatadas pelos pacientes estão:
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Inchaço facial;
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Vermelhidão na região afetada;
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Dor no local infectado;
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Sensação de calor na pele;
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Febre, identificada em alguns casos.
O quadro exige atenção médica imediata porque a bactéria pode se espalhar rapidamente pelo tecido, sobretudo quando atinge áreas próximas aos olhos. Procurar atendimento médico com agilidade atua de forma decisiva para evitar possíveis complicações.
O tratamento costuma utilizar antibióticos prescritos por médico. Em situações de maior gravidade, a condição pode exigir internação hospitalar. Com diagnóstico precoce e tratamento adequado, a recuperação do paciente geralmente é boa.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.