Com problema de saúde, Pedrinho desfalca o Vasco em decisão no Maracanã

Presidente do Vasco não comparecerá ao Maracanã devido a problemas de saúde - (crédito: Leandro Amorim/Vasco)

Pedrinho, o presidente do Vasco, recebeu diagnóstico de celulite facial e não deve comparecer ao Maracanã na noite desta terça-feira (20/10). O dirigente deu entrada em um hospital na Barra da Tijuca para receber cuidados médicos. A infecção bacteriana afasta o mandatário do confronto diante do Boca Juniors, válido pela partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, marcada para as 21h30 (de Brasília). A partida será transmitida pelo SBT, em rede aberta, e pelo Paramount, na tevê por assinatura e streaming.

De acordo com apuração do Canal do Pedrosa, do jornalista Lucas Pedrosa, o ídolo cruz-maltino está com o rosto inchado e recebe medicação. O quadro de saúde não apresenta gravidade, mas o estado clínico impossibilita a presença do presidente vascaíno no estádio para a decisão continental.

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Entenda o que é a celulite facial

A celulite facial consiste em uma infecção bacteriana que atinge a pele e tecidos mais profundos do rosto. O quadro ocorre a partir da entrada de bactérias no organismo por diferentes aberturas cutâneas ou focos infecciosos.

A penetração dos agentes bacterianos acontece através de fatores como:

feridas na pele, com possibilidade de corte provocado por lâmina de barbear;

espinhas presentes na região facial;

problemas dentários;

outras infecções no organismo.

Sintomas e formas de tratamento

A manifestação da doença provoca incômodos físicos claros e visíveis na face. Entre as principais queixas relatadas pelos pacientes estão:

Inchaço facial;

Vermelhidão na região afetada;

Dor no local infectado;

Sensação de calor na pele;

Febre, identificada em alguns casos.

O quadro exige atenção médica imediata porque a bactéria pode se espalhar rapidamente pelo tecido, sobretudo quando atinge áreas próximas aos olhos. Procurar atendimento médico com agilidade atua de forma decisiva para evitar possíveis complicações.

O tratamento costuma utilizar antibióticos prescritos por médico. Em situações de maior gravidade, a condição pode exigir internação hospitalar. Com diagnóstico precoce e tratamento adequado, a recuperação do paciente geralmente é boa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.