Corinthians vê risco de queda subir para 43% após empate com o Vitória

O Corinthians viu o risco de rebaixamento subir após o empate por 1 a 1 com o Vitória, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 31ª rodada Campeonato Brasileiro. No primeiro duelo após a contratação de Clarence Seedorf como técnico, o time alvinegro amargou a nona partida sem vitória na competição nacional. A equipe soma 32 pontos e está na 16ª posição, colada ao Z-4.
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De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco do Corinthians ser rebaixado para a Série B é de 43,1%. O número era de 41,1% na rodada anterior.
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O empate fora de casa ajudou o Vitória, cujo risco de ser rebaixado é de somente 4,6%. Os baianos estão na 13ª posição, com37 pontos.
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Na próxima rodada, o Corinthians encara o Vasco, em São Januário, em confronto direto na briga para se afastar do Z-4. O risco de os cariocas serem rebaixados está em 10,3%. Aequipe cruz-maltina tem 35 pontos e está logo acima do time paulista, na 15ª colocação. Apesar da derrota para o São Paulo no sábado, os vascaínos estão em momento de ascensão e decidem uma vaga na final da Copa Sul-Americana.
Por sua vez, a dupla Gre-Nal vive situação dramática. Derrotado em casa pelo Cruzeiro no domingo, o Grêmio viu o risco de rebaixamento subir para 76,1%. A equipe soma apenas 31 pontos e está na 18ª colocação. O Internacional, que abre o Z-4, na 17ª posição, estacionou nos 32 pontos após a derrota fora de casa para o Mirassol. Enquanto os colorados têm 57,7% da probabilidade de queda, a equipe do interior paulista reduziu o número para 7%.
O lanterna Chapecoense e o penúltimo colocado Remo não venceram na rodada e praticamente deram adeus à Série A. As equipes têm 99,9% e 98,1% da probabilidade de queda, respectivamente.
VEJA O RISCO DE REBAIXAMENTO APÓS A 31ª RODADA:
- Chapecoense - 99.9%
- Remo - 98.1%
- Grêmio - 76.7%
- Internacional - 57.7%
- Corinthians - 43.1%
- Vasco da Gama - 10.3%
- Mirassol - 7.0%
- Vitória - 4.6%
- Coritiba - 1.5%
- Botafogo - 0.93%
- Bragantino - 0.10%
- São Paulo - 0.033%
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