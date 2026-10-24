NBB: Brasília é absoluto e vence Paulistano com facilidade pela segunda rodada

O início de temporada do Brasília deixa o torcedor com boas expectativas para o restante do ano. Os extraterrestres seguem invictos no NBB após duas rodadas. Neste sábado (24/10), o time da capital venceu o Paulistano com certa facilidade por 91 x 73, no Ginásio Nilson Nelson, com destaque para Kauan Raymundo. O ala-pivô conseguiu efetuar um duplo-duplo e bateu seu recorde pessoal em relação ao número de pontos em uma partida, ao marcar 30 tentos.



Após a partida, o armador Augusto fez uma partida regular e ajudou a equipe na vitória, falou sobre a invencibilidade do clube na liga e as expectativas para a temporada:

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“Foi um início de temporada bem desafiador. Ainda estamos tendo dificuldades em manter o ritmo o alto durante toda a partida, mas estamos conseguindo sair com a vitória. Sabemos que em um campeonato tão longo e disputado, não podemos deixar o ritmo cair”, comentou Augusto.

Diferente dos primeiros jogo na temporada, o Brasília conseguiu demonstrar força máxima desde o início da partida. Kauan Raymundo e Jeantal Cylla lideraram as ações ofensivas da equipe com perfeição e não deram chances ao Paulistano reagir.

A defesa do Brasília seguiu com certa irregularidade, mas o bom desempenho no ataque fez com que o time da casa conseguisse ficar na frente no placar e fechar o primeiro quarto com vitória por 29 x 22.

Dedé Barbosa conseguiu reorganizar o setor defensivo no segundo quarto e deu mais dificuldades ao Paulistano atacar. O desempenho ofensivo continuou com excelência, principalmente nas bola de três, onda o Brasília teve 60% de aproveitamento. Por isso, o time da capital fechou o primeiro tempo de partida vencendo por 54 x 38.

O Brasília iniciou o segundo tempo com a maior vantagem na partida, 18 pontos separavam as equipes. Com larga bagagem na frente, os comandados de Dedé Barbosa seguiram administrando o placar favorável.

Kauan Raymundo seguiu como destaque, e conseguiu o duplo-duplo ainda no terceiro quarto. Com isso, o Brasília ia para o último período vencendo por 72 x 54 e chegava perto à segunda vitória no torneio.

Com a larga vantagem construída em toda a partida, o Brasília freou o ritmo no último período. O Paulistano chegou a ensaiar uma reação, mas o placar seguiu favorável aos extraterrestres.

Após quatro quartos predominantemente liderados pelo Brasília, os extraterrestres fecharam a partida e venceram a segunda seguida no NBB, por 91 x 73.

Ficha técnica

Brasília Basquete 91 x 73 Paulistano - NBB

Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília (DF)

Data e hora: Sábado (24/10), às 11h

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima