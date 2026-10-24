Fluminense perde para a Chapecoense e segue fora do G4

O Fluminense perdeu para a Chapecoense por 2 a 1 neste sábado (24), na Arena Condá, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bolasie abriu o placar, enquanto Guga empatou ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, Giovanni Augusto marcou o gol da vitória catarinense. Com o resultado, a Chape chegou aos 21 pontos, mas segue na lanterna. Já o Tricolor permanece com 51 e ocupa a quinta colocação.
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As duas equipes voltam a campo na quarta-feira (28), pelo Campeonato Brasileiro. A Chapecoense visita o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília). No mesmo horário, o Fluminense recebe o Internacional.
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Primeiro Tempo
Chapecoense e Fluminense fizeram um primeiro tempo de ritmo mais lento na Arena Condá. O Tricolor teve mais posse de bola e tentou controlar as ações desde os primeiros minutos. No entanto, a Chape apostou nos contra-ataques e abriu o placar aos 8. Giovanni Augusto aproveitou erro na saída adversária e lançou Bolasie, que apareceu livre depois de Igor Rabello escorregar e finalizou de primeira para fazer 1 a 0.
Depois do gol, o Fluminense manteve a bola no campo ofensivo e passou a rondar a área catarinense. Aos 22, Hulk cobrou falta para a área, e a defesa desviou antes da finalização de Ignácio. A pressão deu resultado aos 29. Arana cruzou pela esquerda, Hulk ajeitou de cabeça, e Guga dominou no meio da área antes de girar e bater de esquerda para deixar tudo igual.
Mesmo com o empate, a Chapecoense voltou a levar perigo antes do intervalo. Aos 42, Bolasie recebeu cruzamento da direita e finalizou de primeira quase na marca do pênalti. Fábio, porém, fez grande defesa no canto e evitou o segundo gol dos donos da casa. Assim, as equipes foram para o intervalo empatadas por 1 a 1.
Segundo Tempo
O Fluminense começou melhor depois do intervalo e quase virou aos 7 minutos. Serna encontrou Ganso dentro da área, e o camisa 10 bateu firme de esquerda, mas Anderson espalmou. Entretanto, foi a Chapecoense que voltou a marcar. Aos 10, Giovanni Augusto tabelou com Túlio Eduardo na entrada da área e finalizou colocado no canto de Fábio para fazer 2 a 1.
Marcão modificou o Fluminense e aumentou a presença ofensiva com as entradas de Lucho Acosta e Riquelme Felipe. Aos 21, Serna cabeceou após cruzamento de Riquelme, mas Anderson defendeu. Depois, Lucho quase marcou um golaço aos 29. Na sequência, Arana também levou perigo em duas finalizações, enquanto o goleiro da Chape segurava a pressão tricolor.
Nos minutos finais, o Fluminense se lançou definitivamente ao ataque. Aos 42, Lucho acertou uma finalização colocada da entrada da área, e Anderson fez grande defesa. Já aos 50, Guga cruzou na medida para Serna, que apareceu sozinho na pequena área, mas cabeceou para fora na melhor oportunidade para empatar. Assim, a Chapecoense segurou a vantagem e confirmou a vitória por 2 a 1.
CHAPECOENSE 2 x 1 FLUMINENSE
Brasileirão 2026 32ª rodada
Data e horário: 24/10/2026, sábado, às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Gols: Bolasie, 8/1ºT (1-0); Guga, 29/1ºT (1-1); Giovanni Augusto, 10/2ºT (2-1);
CHAPECOENSE: Anderson; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, João Paulo (Rafael Thyere, 27/2ºT) e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe (Bruno Matias, 24/2ºT) e Giovanni Augusto; Marcinho (Fernando, 37/2ºT), Bolasie (Kevin Ramírez, 23/2ºT) e Garcez (Túlio Eduardo, 12/2ºT). Técnico: Rafael Lacerda.
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello (Renê, 39/2ºT) e Guilherme Arana; Hércules (Rodrigo Castillo, 33/2ºT), Nonato e Ganso (Lucho Acosta, 19/2ºT); Wesley Natã (Riquelme Felipe, 19/2ºT), Serna e Hulk (Germán Cano, 39/2ºT). Técnico: Marcão.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Vinicius Furlan (SP)
Cartões Amarelos: Camilo e Yago Felipe (CHA); Guilherme Arana (FLU).
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