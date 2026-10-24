Palmeiras vence o Bragantino e dorme na liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu mais uma e vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe paulista bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, com gols de Maurício, de pênalti, e Giay. O paraguaio Ramón Sosa viveu fortes emoções, pois teve um gol anulado, perdeu pênalti e no segundo tempo sentiu e deixou o gramado.
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Dessa forma, o Alviverde soma, no momento, 69 pontos, dois a mais que o Flamengo. O Rubro-Negro entra em campo na próxima segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), no Maracanã. O time do técnico Vagner Mancini segue com 41 pontos, na décima colocação, restando seis rodadas para o fim.
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Na próxima rodada, os comandados do técnico Abel Ferreira encaram o Santos. O confronto está marcado para quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Massa Bruta, por sua vez, entra em campo no mesmo dia e horário, diante da Chapecoense, no Cícero de Souza Marques.
Verdão abre placar
Na Arena Barueri, o Alviverde chegou com perigo logo no início, quando Arthur arriscou a finalização fora da área para boa defesa do goleiro Tiago Volpi. Em outro bom momento, Maurício tentou o chute de fora da área e levou muito perigo, visto que a bola passou bem perto da trave.
Em rápida jogada de contra-ataque, Arias acionou Ramón Sosa em velocidade. O paraguaio ficou cara a cara com Volpi e estufou a rede para o Verdão. No entanto, a arbitragem assinalou irregularidade na origem da jogada, um impedimento, e anulou o tento.
Lucas Evangelista, então, encontrou um ótimo passe para Maurício, que driblou o marcador e sofreu um pênalti. No entanto, Ramón Sosa foi para a cobrança e mandou para fora.
O Bragantino levou perigo em cobrança direta de escanteio, enquanto Maurício, do Palmeiras, finalizou para fora. Após um escanteio, Guzmán acertou o braço na bola e fez um pênalti. O camisa 18 foi para a cobrança e abriu o placar para os donos da casa no fim do primeiro tempo.
Argentino amplia
Na volta do intervalo, Lucas Barbosa arriscou de fora da área e tentou surpreender Carlos Miguel. Em ótima chance, Marlon Freitas aparece na área e, de cabeça, obriga Volpi a fazer uma grande defesa. Na sequência, Giay tentou finalizar, mas a defesa dos visitantes afastou o perigo.
Na primeira jogada de Flaco López, que iniciou o jogo no banco, o goleiro do Massa Bruta salvou. Afinal, o argentino recebeu um belo passe de Arthur e finalizou em cima do arqueiro.
Depois de uma intensa troca de passes, a bola passa por Arias e Flaco López até sobrar para Giay na área. O lateral-direito teve liberdade para ampliar o marcador em Barueri.
Por fim, Larson recebeu uma bela bola na esquerda e tentou por cima, contudo a bola foi para fora. No escanteio, Flaco López tentou, de cabeça, anotar o dele, mas mandou para fora.
PALMEIRAS 2 x 0 RB BRAGANTINO
32ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 24/10/2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Barueri, São Paulo (SP)
Gols: Maurício 55’/1ºT (1-0); Giay 32’/2ºT (2-0)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Barboza (Murilo 29’/2ºT); Giay, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez 41’/2ºT), Marlon Freitas, Arias (Larson 41/2ºT) e Arthur; Maurício (Felipe Anderson 29’/2ºT) e Ramón Sosa (Flaco López 18’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira
RB BRAGANTINO: Volpi; Ryan, Guzmán Rodríguez, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Fabinho (Ignácio Sosa 36’/2ºT), Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Herrera (Wallace Yan – intervalo), Fernando (Vinicinho 24’/2ºT) e Isidro Pitta (Eduardo Sasha – intervalo). Técnico: Vágner Mancini
Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões Amarelos: Gustavo Gómez (PAL); Herrera, Gabriel, Alix Vinícius e Volpi (BRA)
Cartões Vermelhos: Não teve
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