Brasil bate Noruega e avança invicto ao mata-mata na Copa Feminina Sub-17

O Brasil encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-17 invicto e na liderança de sua chave. Com a vitória por 3 a 0 sobre a Noruega, neste sábado (24), em Salé, no Marrocos, e avançou às oitavas de final da competição. A equipe iniciará no mata-mata na próxima quarta-feira (28), com adversário ainda a definir. Já a final está marcada para o dia 7 de novembro.

A equipe de Rilany Silva chega ao mata-mata embalada por uma campanha de duas vitórias e um empate. Antes de superar as norueguesas, a Seleção goleou o Canadá por 6 a 2 na estreia e empatou com Gana em 3 a 3.

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Marrocos, Polônia, México e Austrália aparecem como possíveis adversários da Canarinho na próxima fase.

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Ataque brasileiro aproveita oportunidades

Carol Melo quem abriu o caminho para vitória brasileira, aos 12 minutos do primeiro tempo. Após uma troca de passes da equipe, a jogadora recebeu de fora da área, girou e finalizou para marcar um golaço de cobertura. A bola encobriu a goleira norueguesa e entrou pelo canto direito.

O Brasil sustentou a vantagem na primeira etapa, com uma marcação eficiente e controle das ações no meio de campo.

Brasil amplia vantagem

A Seleção manteve o ritmo e a postura defensiva durante a etapa complementar, o que ajudou a sustentar a vantagem. Mesmo com as substituições promovidas por Rilany Silva, na metade do segundo tempo, a Seleção preservou a consistência defensiva e manteve o domínio do confronto.

Já no início do segundo tempo, o Brasil avançou pela direita e Helena acertou o travessão. Sofia Gamonal apareceu para aproveitar a sobra e, de cabeça, ampliou a vantagem.

O terceiro gol saiu apenas nos acréscimos, com participação de uma jogadora que já havia sido decisiva anteriormente. Helena cobrou um pênalti e fechou o placar depois de também participar diretamente do lance que resultou no segundo gol da Seleção.