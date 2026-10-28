Neymar recebe gancho do STJD e desfalca o Santos por três jogos

Neymar pode voltar diante do Grêmio pela 36ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Raul Barreta / Santos FC)

A sequência de jogos do Santos ganhou um obstáculo jurídico nesta quarta-feira (28). Neymar recebeu suspensão de duas partidas da Segunda Comissão Disciplinar do STJD, em razão do episódio que terminou com sua expulsão no empate com o Bahia, no último sábado (24). A decisão ainda cabe recurso ao Pleno do tribunal, mas, se for mantida, o camisa 10 ficará fora dos próximos compromissos da equipe.

A punição se soma a um problema disciplinar que já o tiraria de campo por uma partida. Neymar recebeu o terceiro cartão amarelo e, por isso, também terá de cumprir suspensão automática. Com os dois jogos determinados pelo STJD, o atacante pode desfalcar o Santos contra Palmeiras, RB Bragantino e Coritiba. A previsão é que volte após a Data Fifa, diante do Grêmio, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão.

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Motivo



O lance que causou o julgamento ocorreu numa discussão com Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia. Neymar cobriu a boca enquanto conversava com o adversário, atitude que levou à aplicação do protocolo conhecido como "Lei Vini Jr.". Após recomendação do VAR, o árbitro Sávio Pereira Sampaio decidiu expulsar o jogador antes do início do segundo tempo.

A Procuradoria apresentou denúncia relacionada ao descumprimento de determinações esportivas, com referência ao artigo 191, inciso II, do CBJD. Durante o processo, porém, pediu que a conduta também fosse analisada à luz do artigo 258, que trata de atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva.

A definição, entretanto, não foi unânime quanto ao tamanho da pena. Os auditores Ana Luiza Ralil e Luiz Gabriel Batista Neves defenderam quatro partidas de gancho, ao divergir parcialmente do relator Delmiro Dantas. O presidente da Comissão, Ticiano Figueiredo, acompanhou integralmente o voto do relator, e prevaleceu a suspensão de dois.

A defesa de Neymar ainda pode levar o caso ao Pleno do STJD para tentar reverter ou reduzir a sanção. Até que haja mudança na decisão, o Santos precisa considerar a ausência do principal jogador ofensivo em uma sequência importante do Brasileirão. O eventual retorno contra o Grêmio dependerá do cumprimento das suspensões e do andamento do recurso.