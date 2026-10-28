Brasil bate a Polônia nos pênaltis e avança na Copa Feminina Sub-17

O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17. Nesta quarta-feira (28), a Seleção Brasileira empatou por 3 a 3 com a Polônia no tempo regulamentar e venceu a disputa de pênaltis por 8 a 7, pelas oitavas de final, em Salé, no Marrocos. Greise Kelly, Marcelinha e Pepê marcaram os gols brasileiros, enquanto Nikola Galuszka e Zofia Burzan, duas vezes, balançaram as redes para as polonesas. Na disputa por pênaltis, a goleira Nathy garantiu a permanência da equipe no Mundial com duas defesas.
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Brasil sai na frente, mas sofre a virada
O Brasil começou melhor e abriu o placar aos 11? do primeiro tempo. Depois de receber um passe em profundidade de Helena Vieira, Greise Kelly avançou, driblou a defensora e finalizou cruzado para colocar a Amarelinha em vantagem. A Polônia respondeu e quase empatou aos 20?, quando Wiktoria Skrzypczak cabeceou após cruzamento, mas Nathy fez uma boa defesa.
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A equipe brasileira tentou ampliar, porém encontrou dificuldades para transformar as chances em gols. Aos 34?, Nikola Galuszka recuperou a bola após uma saída equivocada da defesa brasileira e finalizou de fora da área. A bola desviou no caminho e enganou Nathy, deixando tudo igual. Dois minutos depois, Galuszka encontrou Zofia Burzan entre as defensoras, e a atacante finalizou na saída da goleira para virar o placar. Assim, a Polônia foi para o intervalo em vantagem por 2 a 1.
Brasil reage
A Seleção Brasileira voltou do intervalo determinada a buscar a reação e empatou logo aos 7?. Greise Kelly avançou pela direita, invadiu a área e cruzou rasteiro para Marcelinha completar para o gol. Com o placar igualado, o confronto ganhou ainda mais intensidade, e as duas equipes passaram a buscar o gol que poderia definir a classificação no tempo normal.
Aos 27?, o Brasil voltou à frente. Após cruzamento pela direita, Greise Kelly desviou de cabeça, a goleira Hanna Buchta defendeu, mas Pepê aproveitou o rebote e mandou para as redes. A vantagem brasileira, no entanto, não durou até o apito final: aos 37?, Zofia Burzan recebeu lançamento em profundidade, ficou cara a cara com Nathy e marcou o terceiro gol polonês. O empate por 3 a 3 levou a decisão para os pênaltis.
Nas cobranças, o equilíbrio continuou. O Brasil venceu por 8 a 7, com Nathy defendendo as tentativas de Wiktoria Skrzypczak e Nikola Galuszka. Helena desperdiçou uma cobrança brasileira, mas a goleira garantiu a classificação com suas intervenções decisivas. Com a vitória, a Amarelinha avançou às quartas de final e segue na busca pelo título mundial.
Próximos compromissos
O Brasil agora aguarda a definição do confronto entre China e França para conhecer seu adversário nas quartas de final. A próxima partida está prevista para domingo (1/11), às 15h (de Brasília), pela Copa do Mundo Feminina Sub-17, disputada no Marrocos.
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