Libertadores: Flamengo recebe com "tranquilidade" decisão da Conmebol

O Flamengo se pronunciou na noite desta quarta-feira (28/10) após a decisão da Conmebol de manter o Estudiantes (ARG) como finalista da Libertadores 2026. Via nota, emitida através do site oficial, o clube revela "tranquilidade" com a escolha da entidade máxima do futebol sul-americano.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebe com tranquilidade a decisão da CONMEBOL de rever sua posição anterior e que acompanhará os desdobramentos do recurso interposto pelo Estudiantes perante o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS/TAS). O Clube reafirma seu respeito às entidades envolvidas e seu compromisso com o cumprimento dos regulamentos, mantendo-se vigilante na defesa de seus direitos e interesses", diz o comunicado na íntegra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Decisão ruim



Mais cedo nesta quarta, a Conmebol divulgou a decisão onde rejeitava o recurso do Flamengo. O clube carioca visava os pontos da partida por suposta irregularidade na escalação do zagueiro Marcos Rojo. Após empate por 0 a 0 na ida, os times repetiram o placar na volta, no Maracanã, com o time argentino avançando nos pênaltis (4 a 3).

Rojo só jogou a segunda partida por conta de uma permissão provisória da Corte Arbitral do Esporte (CAS), o tribunal da Fifa. Antes, o Estudiantes ouvira negativas por parte da Conmebol para poder inscrever o jogador. Afinal, o período de inscrições na competição já havia sido encerrado quando contratou o ex-zagueiro do Racing.

Dessa forma, o Flamengo se baseava em precedentes recentes na Libertadores para tentar reverter o resultado no tribunal. Assim, utilizava o artigo 19 do Código Disciplinar da Conmebol para buscar os três pontos.