Flamengo anuncia renovação de Danilo até 2027

Com a presença dos filhos, Danilo assina renovação com o Flamengo até 2027 - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O Flamengo anunciou na tarde desta quarta-feira (28/10) a renovação de contrato do zagueiro Danilo, de 35 anos. O experiente jogador assinou nesta própria quarta, no CT Ninho do Urubu, ao lado do diretor José Boto, o novo vínculo – válido até o fim de 2027. O anterior, aliás, tinha apenas mais dois meses até o vencimento.

Danilo, então, celebrou o acordo. Ele relembrou de sua chegada, em meados de 2025, e revelou que tem a sensação de "dever cumprido". Afinal, seu principal objetivo era aumentar a galeria de troféus do clube, algo que ele ajudou diretamente ao fazer o gol do 1 a 0 sobre o Palmeiras, na final da Libertadores passada.

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"O primeiro sentimento é de dever cumprido. Desde que eu vim para o Flamengo, há quase dois anos, o objetivo era desenvolver um trabalho a nível interno e externo. O objetivo era ganhar troféus importantes, era fazer a história do Flamengo ainda mais rica em títulos. Penso que o sentimento é de dever cumprido até aqui, por ter conseguido ajudar o Flamengo a aumentar essa galeria de troféus de importância no futebol mundial", afirmou ao site oficial do clube.

Mais conquistas



O experiente jogador seguiu, afirmando que ainda deseja conquistar mais títulos pelo Flamengo. 2027, aliás, deverá ser seu último como profissional após uma carreira recheada de conquistas.

"Mais títulos, vitórias e gols importantes: esses são os objetivos, sem dúvida. Muito trabalho, muita preparação. A história do Flamengo não pede nada diferente do que muita entrega, muita resiliência e, obviamente, conquistas. Acho que jogar pelo Flamengo é sempre essa pressão boa de estar brigando por coisas importantes e de levantar troféus dos mais importantes possíveis", disse.

Memória



Também ao site oficial do clube, José Boto destacou a contribuição do zagueiro dentro e fora de campo como um dos fatores que motivaram a renovação. O português exaltou o estilo de Danilo, algo que pode ajudar na transição dos jovens jogadores aos profissionais.

"Foi a minha segunda contratação, quando cheguei aqui. Um jogador muito importante, não só pelo que dá dentro de campo, mas por tudo aquilo que também faz fora de campo. O trabalho do dia a dia e na união do grupo são pontos tão importantes quanto o trabalho que faz ao jogar. É um atleta com um percurso ímpar, sempre vencedor. Alguém que tem muito para transmitir aos jogadores mais jovens", explicou o dirigente.