NBB: Brasília recebe o Botafogo no Ginásio Nilson Nelson

Brasília teve três dias de ajustes para o confronto contra o Botafogo - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

Após início animador de temporada, com três vitórias consecutivas, o Brasília sofreu a primeira derrota no Novo Basquete Brasil e busca se recuperar em casa. Os extraterrestres perderam por 100 x 61 para o Minas, dando adeus à invencibilidade e à liderança da temporada regular da elite nacional. Entretanto, a equipe volta à capital federal após duas partidas em Belo Horizonte e tenta reencontrar o caminho dos triunfos diante da torcida brasiliense, no Ginásio Nilson Nelson. Nesta segunda-feira (2/11), às 11h, os comandados de Dedé Barbosa enfrentam o Botafogo.

A derrota para o Minas foi o segundo revés do Brasília na temporada. O primeiro ocorreu diante do Boca Juniors, pela Liga Sul-Americana de Basquete. Apesar dos resultados, a equipe segue no alto da tabela de classificação, ocupando a quinta posição e dentro da zona de acesso aos playoffs.

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Mesmo com o bom início de temporada e as atuações dos novos reforços, o treinador Dedé Barbosa destacou que o desempenho defensivo da equipe ainda pode melhorar. "Sabemos que temos muito a melhorar, principalmente na parte defensiva. Precisamos ter mais consistência, intensidade e concentração durante os 40 minutos. Não podemos permitir que o adversário tenha tantas oportunidades e consiga construir uma vantagem grande. Temos um grupo com qualidade e sabemos do nosso potencial, mas precisamos trabalhar para evoluir como equipe", afirmou o técnico após a derrota para o Minas.

Por outro lado, o Botafogo também não vem de um bom início no NBB. A equipe carioca venceu apenas uma das quatro partidas disputadas, mas ocupa o meio da tabela e segue dentro da zona de classificação para os playoffs. Os ingressos são vendidos pelo aplicativo do Brasília Basquete. Nas telas, o SporTV transmite a partida ao vivo.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

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