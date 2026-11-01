Cruzeiro bate o Corinthians nos pênaltis e leva a Libertadores feminina

O Cruzeiro conquistou o seu primeiro título de Libertadores de sua história. Em um jogo incrível, as Cabulosas venceram o Corinthians nos pênaltis por 5 a 4, após uma reação fantástica. Afinal, perdiam por 3 a 0 e chegaram ao empate em 4 a 4 com um gol no fim. Nas penalidades, precisaram de sete cobranças para chegar à tão sonhada taça. Byanca Brasil, Victoria Calhau, Ketlin e Letícia Ferreira marcaram para as mineiras, com Gabi Zanotti e Vic Albuquerque, duas vezes cada, anotaram para as Brabas.

Na disputa do terceiro lugar, o Independiente Santa Fe, da Colômbia, bateu o Olimpia, do Paraguai, por 4 a 3.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

O Corinthians tomou conta do primeiro tempo. A superioridade teve reflexo já aos três minutos, quando Gi Fernandes cruzou na medida para Gabi Zanotti cabecear, livre, para o fundo do gol. As Brabas seguiram com a bola e viam as Cabulosas não encontrando meios para sair para o jogo. Gi Fernandes e Tamires tiveram suas chances, mas desperdiçaram.

A equipe paulista dominava e fazia muita pressão no Cruzeiro. Em uma saída errada de tiro de meta, Isadora entregou nos pés de Vic Albuquerque, que só rolou para Gabi Zanotti marcar o seu segundo gol no jogo.

Corinthians amplia no segundo tempo

O Timão aumentou o placar logo aos três minutos do segundo tempo. Em grande jogada coletiva, Letícia Monteiro cruzou rasteiro, Duda Sampaio fez um corta-luz e Vic Albuquerque bateu de primeira para fazer 3 a 0.

O Cruzeiro foi para cima e aproveitou uma sucessão de erros da defesa do Corinthians. Letícia roubou a bola pela direita e cruzou. A goleia Lelê falhou e Byanca Brasil diminuiu. O gol assustou o Timão, que ficou acuado. Assim, as Cabulosas pressionaram e tiveram um pênalti a favor, após falta de Lelê em Marília dentro da área. Vitória Calhau bateu e anotou o segundo.

Aos poucos, as Brabas recuperaram a concentração e aumentaram o placar aos 22. Gi Fernandes cruzou na medida para Vic Albuquerque fazer o quarto. O jogo seguia movimentado. Apesar de ter muitos problemas defensivos, o Cruzeiro foi com garra para o ataque e chegou ao terceiro gol com Ketlin, de cabeça, após cobrança de escanteio. Em seguida, as Cabulosas quase empataram. Letícia Ferreira ficou livre de frente para o gol e não conseguiu empurrar para as redes. A atacante ainda tentou uma outra vez e acertou uma bomba, defendida por Lelê.

Cruzeiro empata no fim e leva jogo para as penalidades

As Cabulosas não desistiram nos minutos finais e iniciaram uma pressão incrível. Aos 45 minutos, Letícia Ferreira subiu mais alto que a defesa e cabeceou com estilo para empatar em 4 a 4 e levar o jogo para os pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.