Vídeo: jogador do Real Madrid acerta bolada em criança durante jogo

A vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Racing Santander, neste domingo (1º), pela LaLiga, ficou marcada por um pequeno acidente no Estádio El Sardinero. Uma finalização errada de Tchouaméni, do Real Madrid, atingiu o rosto de uma criança que estava na arquibancada.
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O incidente aconteceu aos cinco minutos do segundo tempo. Tchouaméni arriscou um chute forte de fora da área, mas não acertou o gol e mandou a bola em direção à arquibancada. O impacto atingiu diretamente o rosto de um menino, que começou a chorar.
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Veja o vídeo:
Minutos depois, Diomandé acertou um chute que passou perto de outra criança na arquibancada. As duas situações levantaram por parte da imprensa espanhola questionamentos sobre a segurança dos espectadores posicionados atrás das metas.
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Objetos arremessados no gramado
Entretanto, este não foi o único problema registrado no El Sardinero. Nos minutos finais, uma decisão da arbitragem provocou revolta entre os torcedores do Racing. O árbitro marcou um pênalti para a equipe da casa após toque de mão de Tchouaméni dentro da área.
A marcação, porém, não durou muito. Depois de consultar o VAR, o árbitro voltou atrás e anulou a penalidade, por entender que o toque foi involuntário. A decisão irritou os torcedores do Racing, que protestaram nas arquibancadas e entoaram cânticos contra o Real Madrid.
A tensão, inclusive, aumentou quando diversos objetos, entre copos de plástico e um isqueiro, foram arremessados em campo. O episódio pode complicar a situação do Racing Santander, que corre o risco de sofrer uma sanção disciplinar.
Dentro de campo, o Real Madrid construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Mbappé abriu o placar aos 11 minutos, em cobrança de pênalti. Bellingham ampliou aos 21, enquanto Diomandé marcou o terceiro aos 36.
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