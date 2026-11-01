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Vídeo: jogador do Real Madrid acerta bolada em criança durante jogo

Tchouameni atingiu um pequeno torcedor com chute forte; clube espanhol também pode ter problemas depois que torcedores atiraram objetos em campo

Incidente aconteceu aos cinco minutos do segundo tempo. Tchouaméni arriscou um chute forte de fora da área, mas não acertou o gol e mandou a bola em direção à arquibancada - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)
Incidente aconteceu aos cinco minutos do segundo tempo. Tchouaméni arriscou um chute forte de fora da área, mas não acertou o gol e mandou a bola em direção à arquibancada - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

A vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Racing Santander, neste domingo (1º), pela LaLiga, ficou marcada por um pequeno acidente no Estádio El Sardinero. Uma finalização errada de Tchouaméni, do Real Madrid, atingiu o rosto de uma criança que estava na arquibancada.

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O incidente aconteceu aos cinco minutos do segundo tempo. Tchouaméni arriscou um chute forte de fora da área, mas não acertou o gol e mandou a bola em direção à arquibancada. O impacto atingiu diretamente o rosto de um menino, que começou a chorar.

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Veja o vídeo:

Minutos depois, Diomandé acertou um chute que passou perto de outra criança na arquibancada. As duas situações levantaram por parte da imprensa espanhola questionamentos sobre a segurança dos espectadores posicionados atrás das metas.

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Objetos arremessados no gramado

Entretanto, este não foi o único problema registrado no El Sardinero. Nos minutos finais, uma decisão da arbitragem provocou revolta entre os torcedores do Racing. O árbitro marcou um pênalti para a equipe da casa após toque de mão de Tchouaméni dentro da área.

A marcação, porém, não durou muito. Depois de consultar o VAR, o árbitro voltou atrás e anulou a penalidade, por entender que o toque foi involuntário. A decisão irritou os torcedores do Racing, que protestaram nas arquibancadas e entoaram cânticos contra o Real Madrid.

A tensão, inclusive, aumentou quando diversos objetos, entre copos de plástico e um isqueiro, foram arremessados em campo. O episódio pode complicar a situação do Racing Santander, que corre o risco de sofrer uma sanção disciplinar.

Dentro de campo, o Real Madrid construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Mbappé abriu o placar aos 11 minutos, em cobrança de pênalti. Bellingham ampliou aos 21, enquanto Diomandé marcou o terceiro aos 36.

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RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 01/11/2026 17:47
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