Paulo Autuori se irrita com jornalista e deixa coletiva: "Vivem de likes"

Após o empate sem gols com o Atlético-GO pela Série B, o técnico Paulo Autuori, do Fortaleza, se desentendeu com um jornalista durante a coletiva de imprensa. O comandante tricolor não gostou da postura do repórter, classificou com o comportamento como falta de respeito e abandonou a entrevista.

Depois de deixar a mesa da coletiva, o treinador afirmou que o profissional buscava likes e declarou: vocês vivem de likes, eu não vivo. Vale destacar que esta é a segunda vez que o profissional se desentende com um jornalista durante uma entrevista depois de uma partida.

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Discussão na coletiva

Na ocasião, o repórter Mário Teles perguntou sobre qual é o senso de urgência que o treinador tem vendido aos jogadores do Fortaleza no vestiário. Além disso, afirmou que os torcedores enxergam alguns atletas andando em campo e sem vontade. Autuori, por sua vez, alegou que o jornalista não ouvia sua resposta.

"Ah, você não tá ouvindo, meu amigo, desculpa, tá?! Tu é um cara não tem a menor capacidade de poder discutir. Isso é uma falta de respeito, eu nunca deixei de responder. Enquanto eu estava falando, você não estava ouvindo nada", disse o treinador, antes de deixar a entrevista.

"Vai atrás de likes. Vocês vivem de likes, eu não vivo, porque eu não tenho rede social. Eu já vivi com jornalistas em qualquer lugar que eu tenha ido, pode perguntar qual foi a minha relação com eles. De respeito. E não vai ser diferente aqui. Só que é o seguinte, tu fala o que quer e escuta o que não quer. Então, é o seguinte, vai atrás dos teus likes, porque você vive disso. Eu não vivo porque, se eu olho para trás, tem história, não tenho rede social. O que você fala e um zero à esquerda pra mim é a mesma coisa. Escute o que as pessoas falam. Se você perguntar, você tem a obrigação de escutar", concluiu, antes de deixar a sala.

Por fim, o Fortaleza volta a campo no próximo sábado (7) contra Novorizontino, às 16h10 (de Brasília), pela penúltima rodada da Segundona. O duelo decisivo ocorre no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo.