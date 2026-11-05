Em SP, Kimi Antonelli lidera grid de homenagens a Ayrton Senna

Fernando Brozitkovic e a família estão vão a Interlagos torcer por Colapinto - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

São Paulo — O fim de semana do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 costuma começar a 14km do Autódromo de Interlagos. A visita ao túmulo do tricampeão mundial Ayrton Senna, no Cemitério Parque Morumby, é uma romaria turística de fãs e pilotos da ativa. Campeão antecipado da temporada, o jovem italiano Kimi Antonelli, de 20 anos, esteve lá pela segunda vez ontem. O Correio também encontrou brasilienses prestando homenagens.

O casal Marcelo Luis Silva e Euridete Diniz mora no Park Sul. De passagem por São Paulo para apoiar o filho vestibulando e assistir ao GP do Brasil pela segunda vez, eles visitaram o túmulo de Ayrton Senna ontem pela manhã. "Eu sempre fui fã. Parava aos domingos de manhã para assistir às corridas. Foi o nosso ídolo. Eu tinha parado de assistir Fórmula 1 por um tempo, mas o meu filho é apaixonado, torce pelo Max Verstappen, e me fez reviver essa emoção", conta ao Correio o economista de 56 anos.

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Marcelo e Euridete desejavam visitar o túmulo de Aryrton Senna, mas chegaram ao cemitério por acaso. Faziam uma viagem de táxi, conversavam com o motorista sobre Fórmula 1 e foram alertados por ele de que estavam próximos de onde o piloto foi sepultado. "Ele disse: 'Vocês querem conhecer? É aqui pertinho'. Respondemos que sim, era uma oportunidade de conhecer. Pena que nós perdemos o Kimi (Antonelli) por 10 minutos", lamentou.

O casal brasiliense Marcelo Luis e Euridete Diniz visita o túmulo (foto: Fotos: Ed Alves CB/DA Press. )

O italiano havia passado por lá antes do casal e reverenciou Ayrton pela segunda vez. "A gente, que é brasileiro, se arrepia de estar aqui. É inspirador para a gente, e o que nos faz seguir essa paixão pela Fórmula 1, e o Kimi é muito fã do Ayrton", disse a advogada Euridete Diniz, na torcida por Antonelli. "Devido à história dele com o Brasil." Marcelo vai além e profetiza uma dobradinha de Lewis Hamilton e Antonelli, ambos fãs do tricampeão.

Argentino de Santa Fe, Fernando Brozitkovic estava no cemitério, no lugar certo e na hora certa, com a família. Visitava o túmulo quando Kimi Antonelli apareceu. "Estávamos aqui quando, coincidentemente, o campeão passou por aqui", testemunhou. "Estamos aqui, também, para torcer pelo nosso piloto. Franco Colapinto nos representa", disse o argentino.

Fernando Brozitkovic e a família estão vão a Interlagos torcer por Colapinto (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Enquanto os fãs prestavam homenagens, o Autódromo de Interlagos recebia os últimos retoques para uma prova na qual o Brasil terá dois pilotos. O país voltará a ter dois pilotos no grid depois de 10 anos. Gabriel Bortoleto e o estreante Rafael Câmara encerram o jejum iniciado no GP de Abu Dhabi em 2016, quando Felipe Massa (Williams) e Felipe Nasr (Sauber) representaram o país na categoria.