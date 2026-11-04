Edenilson decide, Botafogo vence Atlético e sobe na tabela

Foi no puro sufoco e na base da superação que o Botafogo bateu o Atlético por 1 x 0 nesta quarta-feira (4/11), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol solitário do volante Edenilson garantiu três pontos de ouro para a torcida alvinegra respirar na luta contra a zona da degola, alcançando a 11ª colocação com 42 pontos na tabela.
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No entanto, a equipe carioca precisou suportar investidas pesadas do adversário mineiro ao longo de todo o confronto no Rio de Janeiro. A formação escalada pelo técnico Tite, com três zagueiros, segurou a vantagem mínima até o apito final, em meio a momentos de forte tensão defensiva.
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O Atlético começou o duelo valorizando a posse de bola no setor de meio-campo com Gustavo Scarpa e Alexsander. Por isso, os donos da casa recuaram as linhas de marcação e exploraram os contragolpes rápidos para castigar a defesa da equipe visitante.
A recompensa dessa estratégia surgiu logo aos 18 minutos, quando Vitinho arrancou pela ponta direita e serviu um passe rasteiro açucarado para a grande área. Edenilson invadiu o espaço em velocidade e finalizou com precisão para bater Everson, marcando o seu segundo gol seguido na temporada.
O Alvinegro quase ampliou a contagem aos 28 minutos da primeira etapa em jogada bem trabalhada pelo corredor direito. Tiquinho Soares recebeu assistência precisa de Vitinho e cabeceou com violência, mas viu a bola explodir na trave adversária antes do alívio dos zagueiros.
Apesar da desvantagem no placar, o time visitante manteve a presença ofensiva e assustou em chutes de longe com Cauã Soares e Alexsander. Mesmo assim, o goleiro Gabriel Batista operou intervenções seguras e garantiu a vantagem alvinegra antes da ida para o intervalo.
A segunda etapa exigiu fôlego redobrado dos zagueiros do Botafogo para anular a pressão contínua imposta pela equipe de Eduardo Domínguez. Com isso, os atletas Marçal, Justino e Ferraresi rebateram inúmeros cruzamentos perigosos levantados por Scarpa em lances de bola parada.
O técnico Tite renovou a velocidade do ataque com as entradas de Alex Telles, Kauan Toledo e Matheus Martins para desafogar o sistema defensivo. Dessa forma, Tiquinho Soares desperdiçou grande oportunidade aos 23 minutos ao bater para fora após vacilo do lateral Preciado na área.
O goleiro Everson também evitou o segundo gol carioca aos 28 minutos ao espalmar um chute rasteiro de Matheus Martins na pequena área. Além disso, o próprio Matheus Martins acertou a trave aos 47 minutos em outro contra-ataque veloz que levantou os torcedores presentes nas arquibancadas.
Portanto, o elenco botafoguense celebrou o triunfo suado no encerramento da partida e se distanciou dos rivais diretos ameaçados pelo rebaixamento. O grupo agora aproveita o embalo do resultado positivo para planejar a sequência decisiva da competição nas rodadas derradeiras.
BOTAFOGO 1×0 ATLÉTICO-MG
Campeonato Brasileiro 34ª rodada
Data: 4/11/2026
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Edenílson, aos 18’/1ºT (BOT).
BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho, Justino, Ferraresi, Marçal e Paulinho (Kauan Toledo, 17’/2ºT); Huguinho, Edenílson (Alex Telles, 9’/2ºT) e Medina (Domingos Andrade, 30’/2ºT); Danilo Pereira (Matheus Martins, 10’/2ºT) e Tiquinho Soares (Arthur Cabral, 30’/2ºT). Técnico: Tite
ATLÉTICO-MG: Everson; Ángelo Preciado, Léo Duarte, Vitão (Vitor Hugo, 42’/2ºT) e Kauã Pascini; Tomás Pérez (Gutte, 22’/2ºT), Cissé (Gabriel Veneno, 39’/2ºT), Alexsander e Gustavo Scarpa; Dudu e Cauã Soares. Técnico: Eduardo Domínguez
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Auxiliares: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
Cartões amarelos: Marçal e Medina (BOT); Tomás Pérez e Kauã Pascini (CAM).
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