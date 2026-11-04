Em Majestoso quente, São Paulo e Corinthians empatam pelo Brasileirão

Disputado pela primeira vez na história na Vila Belmiro, o Majestoso não teve um vencedor. Em um clássico de um tempo para cada time, São Paulo e Corinthians ficaram no empate sem gols, em que o Timão, mesmo jogando por 15 minutos com um jogador a menos, não pode considerar como um bom resultado.

Com o placar, o Timão vai terminar a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 37 pontos, na 17ª colocação. O São Paulo, por sua vez, segue no meio da tabela, na 10ª colocação, com 44 pontos.

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Apesar do temporal que castigou a Baixada Santista e encharcou o gramado da Vila Belmiro, o primeiro tempo do Majestoso teve de tudo um pouco, menos gol. Com um sinal de alerta mais do que ligado, o Corinthians foi melhor e teve suas boas oportunidades de sair na frente do placar, principalmente com Yuri Alberto.

O atacante do Timão saiu cara a cara com Rafael aos 15 minutos, mas na hora de finalizar, acabou chutando fraco e facilitou a defesa do goleiro são-paulino. Outra boa chance do Timão veio aos 25, com Matheus Bidu, que aproveitou rebote de calcanhar, mas Rafael fez boa defesa.

O São Paulo, por outro lado, também teve suas chances de assustar a defesa do Corinthians em, pelo menos, duas oportunidades. De cabeça, Luciano obrigou Hugo Souza a fazer uma defesa difícil no gramado molhado da Vila Belmiro. Praticamente no lance seguinte, Iago, de longa distância, tentou surpreender o goleiro do Corinthians, mas Hugo estava atento e fez boa defesa.

Já na reta final do primeiro tempo, as chances de gols deram lugar ao tom de guerra e as reclamações. Em um lance polêmico, Djhordney acertou o rosto de Rodrigo Garro e os corinthianos cobraram um cartão vermelho. Raphael Claus deu apenas um amarelo e gerou revolta do banco de reservas do Timão. Na reclamação, o meio-campista Matheus Pereira foi expulso mesmo no banco de reservas. Já Rodrigo Garro, com dores no joelho, foi substituído ainda no primeiro tempo.

Se o primeiro tempo de jogo foi de domínio do Corinthians, a etapa final foi de superioridade do São Paulo. Logo aos 11 minutos, Luciano saiu a cara a cara com Hugo Souza e, na hora de finalizar, cavou errado e viu a bola pegar a direção para fora do gol. As mudanças de Seedorf – entradas de Memphis Depay e Carrillo – não surtiram efeito, e o Timão foi ficando cada vez mais nas cordas.

O São Paulo teve a melhor chance da partida para colocar a bola na rede na marca dos 30 minutos da etapa final. Após um erro bisonho de domínio de Memphis Depay, o Tricolor Paulista ligou rapidamente o contra-ataque, Pedro Lima driblou Hugo Souza e finalizou para o gol vazio. Contudo, como um herói, Angileri apareceu como uma flecha para tirar a bola, praticamente em cima da linha.

A pressão do São Paulo em busca do gol ficou ainda maior quando, aos 36 minutos, Yuri Alberto foi expulso por um carrinho em Ferreirinha. Com um a menos, o Timão se retraiu de vez para tentar salvar um ponto, e o São Paulo foi de vez ao ataque para sair com os três pontos e afundar o rival na zona de rebaixamento. Contudo, o Corinthians soube se defender mesmo com um jogador a menos, e o São Paulo, por incrível que pareça, não teve nenhuma chance clara mesmo com a superioridade numérica. Desse modo, o Majestoso acabou com um ponto para cada na Vila Belmiro.

Com a pausa para a Data Fifa, as equipes só voltam a entrar em campo daqui a duas semanas. No dia 18 de novembro, o Corinthians recebe o Botafogo, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). Já o São Paulo volta a jogar no dia 19, quando enfrenta o Fluminense, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

SÃO PAULO 0x0 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro 34ª Rodada

Data e horário: 04/11/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: não divulgado.

Renda: não divulgado.



SÃO PAULO: Rafael; Iago, Arboleda, Rafael Tolói e Pedro Lima; Newton, Djhordney (Pablo Maia, intervalo) e Bobadilla (Pedro Ferreira, 40’/2ºT); Lucas Moura (Ferreirinha, 26’/2ºT), Artur (Calleri, intervalo) e Luciano (Gustavo Santana, 40’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.



CORINTHIANS: Hugo Souza; Milans (JP Tchoca, 39’/2ºT), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André (Carillo, 17’/2ºT), Breno Bidon (Charles, 39’/2ºT) e Rodrigo Garro (Vitinho, 41’/1ºT); Kaio César (Memphis Depay, 17’/2ºT), Matheus Bidu e Yuri Alberto. Técnico: Clarence Seedorf.



Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões Amarelos: Djhordney, Pedro Lima, Newton, Luciano, Ferreirinha (SAO); André Ramalho, Milans, Memphis Depay (COR)

Cartão Vermelho: Matheus Pereira (31’/1ºT, COR)*; Yuri Alberto (36’/2ºT, COR)**

*expulso, no banco de reservas, por reclamação acintosa.

**expulso, após checagem do VAR, por jogo brusco grave.