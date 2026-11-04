Na base da garra, Vasco derrota o Furacão e dá salto no Brasileirão

Na base da garra, da raça, da gana, o Vasco conquistou uma vitória memorável na noite desta quarta-feira (4) diante do Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba. A vitória por 3 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi conquistada com gols em um espaço de tempo de apenas seis minutos. O time soube superar um pênalti clamoroso não assinalado a seu favor e contou com modificações certeiras do técnico Pedro Emanuel.
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O resultado deixa o Vasco com 41 pontos, em 12º lugar, e com um jogo a menos do que os demais concorrentes. A quatro rodadas para o fim, o time abre quatro pontos de vantagem para o Grêmio, 17º lugar e primeiro dentro da zona de rebaixamento. Já o Furacão estaciona na quinta colocação com 54 pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia, que nesta quinta (5) encara o Cruzeiro.
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A partida começou com muita intensidade física. Logo no primeiro minuto, Jadson recebeu cartão amarelo por acertar um pisão no pé de Lescano. O Athletico procurava controlar a posse de bola e avançar pelos lados do campo. O Vasco, por sua vez, tentava acelerar as jogadas quando recuperava a bola.
O Vasco, em determinado momento, chegou a ter mais posse de bola e passou a trocar mais passes no campo ofensivo. No entanto, encontrou dificuldades para superar a marcação adversária. O Athletico também teve dificuldades para transformar o volume de jogo em oportunidades claras. Aos 15, Mendoza recebeu na entrada da área e finalizou, mas a defesa vascaína bloqueou o chute.
Vasco reclama de pênalti não marcado
Aos 21 minutos, Mendoza abriu o placar. O atacante colombiano recebeu na frente da área, conduziu a bola e arriscou rasteiro. A bola entrou com precisão no canto esquerdo de Léo Jardim, que pulou, mas não conseguiu evitar o gol.
Logo depois de sofrer o gol, o Vasco reagiu. Aos 25, Pumita Rodríguez arriscou chute de longe, e Mycael espalmou. No rebote, Brenner tentou driblar o goleiro e foi derrubado com um toque no pé direito. Os vascaínos reclamaram demais do árbitro Ramon Abatti Abel, que não marcou nada e nem sequer foi acionado pelo VAR.
O Vasco sentiu o golpe após a polêmica do pênalti e perdeu um pouco da concentração. Assim, o Athletico voltou a ameaçar. Aos 34 minutos, Mendoza voltou a levar perigo. Ele recebeu em profundidade e finalizou forte, obrigando Léo Jardim a espalmar.
Na saída para os vestiários, os ânimos esquentaram no túnel quando membros da comissão técnica do Vasco bateram boca com a equipe de arbitragem por causa do pênalti não marcado.
Alterações dão resultado imediato
Na volta para o segundo tempo, o técnico Pedro Emanuel mandou Bruno Duarte e Colidio a campo no lugar de Sosa e Brenner, respectivamente. E o time cresceu de produção e passou a pressionar. Aos 12, Andrés Gomez recebeu a bola livre na direita, mas se enrolou com a bola e errou o cruzamento para Bruno Duarte, que estava completamente livre dentro da área, em boas condições para empatar.
Mas aos 15 não teve jeito. Cuiabano cruzou da esquerda e o zagueiro Aguirre desviou com o joelho direito para marcar contra. O Furacão nem teve tempo de reagir e levou a virada aos 17. Puma Rodríguez foi ao fundo e cruzou na medida para Bruno Duarte desviar de cabeça e colocar o Vasco na frente.
Sem Mendoza, que foi substituído no intervalo depois de sentir dores musculares, o Athletico, portanto, virou presa fácil para o Vasco. O terceiro gol saiu aos 21. O argentino Colidio cobrou falta na área e Gabriel subiu mais do que a defesa do Furacão e cabeceou sem chances para Mycael.
Viveros expulso e vaias
As coisas ficaram ainda mais fáceis para o Vasco aos 31 minutos. Viveros deu uma pisada intencional na barriga de Cuiabano, que estava caído, com o jogo parado, e foi expulso.
As vaias da torcida local se intensificaram, direcionadas obviamente a Viveros e ao treinador Odair Hellmann. Assim, o Vasco passou a controlar amplamente o jogo e passou a controlar as ações. O Athletico ainda ficou mais com a posse de bola, mas o Vasco sobre se fechar com responsabilidade e segurar o resultado até o fim.
ATHLETICO-PR 1 x 3 VASCO
Campeonato Brasileiro 34ª rodada
Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)
Data e hora: 4/11/2026, às 19h30 (de Brasília)
Gols: Mendoza, aos 21/1ºT (ATH); Aguirre, contra, aos 15’/2ºT (VAS); Bruno Duarte, aos 17’/2ºT (VAS); Gabriel, aos 21/2ºT (VAS)
ATHLETICO-PR: Mycael; Dantas, Aguirre (Leozinho, 23’/2ºT) e Arthur Dias; Benavides (Gilberto, 40’/2ºT), Luiz Gustavo, Jadson (Portilla, 23’/2ºT) e Esquivel; Mendoza (João Cruz, intervalo), Viveros e Vargas (Jorge Rivaldo, 40’/2ºT). Técnico: Odair Hellmann.
VASCO: Léo Jardim; Saldivia, Gabriel, Robert Renan; Puma Rodríguez (Paulo Henrique, 43’/2ºT), Sosa (Bruno Duarte, intervalo), Thiago Mendes, Lescano (Ramon Rique, 28’/2ºT) e Cuiabano; Andrés Gómez (Jair, 28’/2ºT) e Brenner (Colidio, intervalo). Técnico: Pedro Emanuel.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Jadson, Dantas e Arthur Dias (ATH); Lescano (VAS).
Cartão vermelho: Viveros (ATH)
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