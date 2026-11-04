Partida de futebol em Minas Gerais termina com 51 expulsões; entenda

O confronto entre Uberlândia e Mamoré, no último domingo (1º/11), pela semifinal da 2ª Divisão do Campeonato Mineiro sub-20, em Uberlândia (MG), entrou para a história como a partida com maior número de expulsões já registrada. O duelo terminado com vitória por 3 x 1 do visitante contou com 51 expulsões registradas na súmula do árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto, filiado à Federação Mineira de Futebol (FMF).
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De acordo com o documento oficial da partida, 43 jogadores foram expulsos. Entre eles, 41 de forma direta. Apenas dois receberam a punição após já terem sido advertidos com cartões amarelos. Além deles, outros 9 atletas tomaram apenas um amarelo. A maioria dos que foram mandados para o chuveiro foram os do Uberlândia, 22, contra 21 do Mamoré. O montante total configura um novo recorde mundial.
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O jogo realizado no estádio Parque do Sabiá já contava com momentos de tensão durante o tempo regulamentar. Três cartões vermelhos já haviam sido mostrados na altura da metade da etapa complementar.
O estopim veio com o terceiro gol marcado pelo Mamoré. O lateral Davi, autor do tento, comemorou de forma intensa ao estufar a rede adversária, e, em seguida, provocou o banco de reservas adversário com xingamentos e palavras de baixo calão. Com isso, uma briga generalizada tomou forma. Quase todos os presentes no estádio estiveram envolvidos na pancadaria.
Segundo a súmula do jogo, a maior parte das expulsões aconteceu por "desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários". O documento ainda relata as expulsões de dois gerentes do Uberlândia por ofenças e ameaças ao juíz da partida, e a destruição de partes do estádio, como 14 portas, privadas, pias, chuveiros, armários, bancos de madeira e o cabeamento alétrico, além de macas e banheiras de hidromassagem.
Mesmo depois de toda a confusão, a eliminatória ainda não está selada. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (8/11), às 15h, no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, em Patos de Minas (MG), casa do Mamoré.
Confira cenas da pacandaria generalizada no estádio Parque do Sabiá:
SUPERARAM ATLÉTICO MINEIRO x CRUZEIRO UberLÂNDIA e Mamoré na 2° divisão do Mineiro sub20 entraram em uma BATALHA CAMPAL no fim de jogo e a partida teve 51 EXPULSOS. https://t.co/1eBzl3YD74— DataFut (@DataFutebol) November 4, 2026
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