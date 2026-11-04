Brasil perde para Nigéria e está eliminado do Mundial Sub-17 Feminino

O sonho brasileiro do título inédito na Copa do Mundo feminina Sub-17 acabou nesta quarta-feira (4), em solo marroquino. A Seleção Brasileira acabou superada pela Nigéria pelo placar de 3 a 1, despedindo-se assim da briga pela taça. O único tento da equipe verde-amarela saiu apenas nos acréscimos da partida, quando Greise Kelly balançou as redes para marcar o gol de honra.
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Diante desse revés amargo, o grupo perde a oportunidade histórica de alcançar a decisão do torneio pela primeira vez. Apesar da frustração, as garotas ainda têm um compromisso importante pela frente e vão encarar a Coreia do Norte na disputa pelo terceiro lugar.
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Caso triunfem no confronto marcado para este sábado (7), as brasileiras asseguram a melhor campanha de toda a história do país nessa categoria mundial.
A campanha do Brasil
No percurso até a eliminação, a trajetória da Seleção Brasileira começou com a liderança isolada na fase de grupos. Integrando o grupo C, o selecionado nacional superou a Noruega por três a zero e o Canadá por seis a dois, além de ter empatado com Gana em três a três.
Posteriormente, nas oitavas de final, a classificação diante da Polônia veio somente nas cobranças de pênaltis, após mais uma igualdade no placar em três a três. Já na etapa anterior, a equipe eliminou a China graças a uma vitória apertada por dois a um.
Em contrapartida, o primeiro finalista definido foi o Japão, que garantiu a vaga ao bater a Coreia do Norte nas penalidades máximas. Consequentemente, o aguardado duelo decisivo ocorrerá no Complexo Mohammed VI, localizado em território marroquino, no próximo sábado (7), às 15h30 (de Brasília).
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