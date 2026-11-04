Kimi Antonelli visita túmulo de Senna e presta homenagem ao ídolo

O mais novo campeão mundial da Fórmula 1, Kimi Antonelli, visitou o túmulo de Ayrton Senna enquanto se prepara para correr no GP de São Paulo, marcado para este domingo (8/11). O jovem piloto italiano esteve acompanhado do pai e de outros familiares. O jovem piloto italiano esteve acompanhado do pai e de outros familiares.
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Na ocasião, apareceu vestido com uma camisa do icônico Senninha, personagem inspirado no tricampeão mundial. Antonelli é frequentemente comparado a Senna pelos fãs brasileiros, que o chamam carinhosamente de "Senninha".
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Kimi, que já expressou sua admiração pelo piloto brasileiro, havia prestado homenagem a Senna no ano passado, quando também foi visto visitando o túmulo do ídolo.
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Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (4/11), Antonelli falou um pouco sobre a experiência de estar no Brasil, agora como campeão mundial, e sobre a importância do legado de Senna. O italiano também poderá ter a oportunidade de entrar em um dos carros do ídolo brasileiro durante um encontro com a família do piloto.
"Senna é muito importante para mim. Ele é um herói. Não foi apenas um grande piloto, mas também uma pessoa muito especial fora das pistas. O que ele representou para o Brasil, especialmente naquela época, foi extraordinário", declarou.
Ídolo histórico
Senna nos deixou há 32 anos, mas a presença do piloto brasileiro atravessa gerações. No ano em que o Brasil voltará a ter dois pilotos no grid, com a estreia de Rafael Câmara em casa, o túmulo do tricampeão mundial continua sendo um local de encontro e homenagens de admiradores de diferentes partes do mundo.
O turista argentino Fernando Bozitkovic está em São Paulo para acompanhar a corrida e, durante uma visita ao túmulo, teve um encontro inesperado com o atual campeão mundial. "Viemos conhecer o túmulo de Ayrton e, de maneira inesperada, chegou o campeão Antonelli para agradecer ao seu ídolo", contou.
Fernando também elogiou o país, mas deixou escapar que a torcida vai mesmo para o compatriota Franco Colapinto, que disputará o Grande Prêmio.