InícioPolítica
NOVA LEI

A homenagem que faltava: Ayrton Senna é imortalizado como Herói da Pátria

Tricampeão de F1 terá o nome inscrito no Panteão da Pátria, em Brasília; lei reconhece o legado do ídolo que se tornou Patrono do Esporte

Ayrton Senna, tricampeão mundial de F1, homenageado com a inscrição de seu nome no Livro de Heróis da Pátria - (crédito: Câmara dos Deputados)
Ayrton Senna, tricampeão mundial de F1, homenageado com a inscrição de seu nome no Livro de Heróis da Pátria - (crédito: Câmara dos Deputados)

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna foi reconhecido oficialmente como Herói da Pátria. A Lei nº 15.447/2026 prevê a inscrição do nome do ex-piloto no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, mantido no Panteão da Pátria, em Brasília.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A legislação foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e originou-se do Projeto de Lei nº 789/2024, de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). A matéria teve relatório favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia mais

  • 31 anos sem Ayrton Senna: seu legado segue vivo

  • 'Senna' perpetua espírito campeão, com a recente conquista internacional de série

  • Galvão faz revelação sobre Senna: 'De vez em quando, falo com ele'

A aprovação ocorreu em decisão terminativa pela Comissão de Esporte do Senado, em maio, sem a necessidade de votação no plenário. O título de Herói ou Heroína da Pátria é uma homenagem criada em 1992 para nomes com papel relevante na defesa ou construção do país.

Saiba Mais

Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1 nos anos de 1988, 1990 e 1991, além de ter vencido 41 grandes prêmios ao longo da carreira. Em 2023, o piloto já havia sido declarado Patrono do Esporte Brasileiro.

Senna morreu em um acidente em 1º de maio de 1994, aos 34 anos, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/07/2026 23:10 / atualizado em 11/07/2026 23:12
SIGA
x