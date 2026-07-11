A homenagem que faltava: Ayrton Senna é imortalizado como Herói da Pátria

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna foi reconhecido oficialmente como Herói da Pátria. A Lei nº 15.447/2026 prevê a inscrição do nome do ex-piloto no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, mantido no Panteão da Pátria, em Brasília.
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A legislação foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e originou-se do Projeto de Lei nº 789/2024, de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). A matéria teve relatório favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO).
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A aprovação ocorreu em decisão terminativa pela Comissão de Esporte do Senado, em maio, sem a necessidade de votação no plenário. O título de Herói ou Heroína da Pátria é uma homenagem criada em 1992 para nomes com papel relevante na defesa ou construção do país.
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Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1 nos anos de 1988, 1990 e 1991, além de ter vencido 41 grandes prêmios ao longo da carreira. Em 2023, o piloto já havia sido declarado Patrono do Esporte Brasileiro.
Senna morreu em um acidente em 1º de maio de 1994, aos 34 anos, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.