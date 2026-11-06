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COPA DO BRASIL

VÍDEO: Frajola, o gato vidente, crava finalista entre Vasco e Palmeiras

O famoso felino aposta em classificação emocionante na semifinal de domingo

Frajola, o gato vidente, durante o momento decisivo em que apontou o Vasco como finalista da Copa do Brasil, surpreendendo a todos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Frajola, o gato vidente, durante o momento decisivo em que apontou o Vasco como finalista da Copa do Brasil, surpreendendo a todos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Frajola, o gato vidente, cravou o desfecho do confronto entre Vasco e Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil. O felino surpreendeu ao indicar a classificação do Cruzmaltino, superando o cenário de vantagem construído pelo Verdão.

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Vantagem alviverde no primeiro confronto

Na etapa inicial dos 180 minutos da eliminatória, a equipe paulista derrotou o adversário por 1 a 0. O jogo de ida ocorreu na tarde deste domingo (1º/11).

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Maurício marcou o gol da vitória no primeiro tempo da partida realizada no Nubank Parque. Com o resultado positivo, o elenco comandado por Abel Ferreira joga por um empate para avançar à decisão.

Saiba Mais

 

Cenários para a partida de volta

O segundo duelo está marcado para o próximo domingo, em São Januário. O clube carioca precisa vencer o confronto para alcançar a segunda final consecutiva da Copa do Brasil.

A definição dos critérios para a vaga depende do placar do jogo da volta:

  • vitória vascaína por um gol de diferença: a vaga na decisão será decidida nos pênaltis;

  • vitória vascaína por qualquer outra margem: classificação direta assegurada para o time do Rio de Janeiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/11/2026 18:32 / atualizado em 06/11/2026 18:35
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