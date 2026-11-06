VÍDEO: Frajola, o gato vidente, crava finalista entre Vasco e Palmeiras

Frajola, o gato vidente, cravou o desfecho do confronto entre Vasco e Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil. O felino surpreendeu ao indicar a classificação do Cruzmaltino, superando o cenário de vantagem construído pelo Verdão.
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Vantagem alviverde no primeiro confronto
Na etapa inicial dos 180 minutos da eliminatória, a equipe paulista derrotou o adversário por 1 a 0. O jogo de ida ocorreu na tarde deste domingo (1º/11).
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Maurício marcou o gol da vitória no primeiro tempo da partida realizada no Nubank Parque. Com o resultado positivo, o elenco comandado por Abel Ferreira joga por um empate para avançar à decisão.
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Cenários para a partida de volta
O segundo duelo está marcado para o próximo domingo, em São Januário. O clube carioca precisa vencer o confronto para alcançar a segunda final consecutiva da Copa do Brasil.
A definição dos critérios para a vaga depende do placar do jogo da volta:
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vitória vascaína por um gol de diferença: a vaga na decisão será decidida nos pênaltis;
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vitória vascaína por qualquer outra margem: classificação direta assegurada para o time do Rio de Janeiro.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.