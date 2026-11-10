Avião particular de Neymar fica à disposição de Rony após tragédia

Rony tem lidado com sentimentos divergentes desde que soube da morte de seu pai, Marigerson Barbosa Carneiro, na última segunda-feira (9/11). Depois de receber a notícia do assassinato no Pará, o jogador também passou a receber bastante carinho e apoio de amigos e companheiros de Santos, bem como da diretoria do clube. Neymar, por exemplo, emprestou seu avião para o atacante viajar com familiares ao estado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Marigerson Barbosa Carneiro morreu por volta das 15h30 após ser atingido por um golpe de faca no pescoço. Suspeita do crime, Selma Soares Cordovil, de 48 anos, acabou detida em flagrante e levada à Delegacia de Terra Alta, no nordeste do Pará. Os agentes que atenderam à ocorrência apreenderam uma faca de 20 centímetros, apontada como a arma do crime, segundo a TV Globo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
- Leia também: Pai do jogador Rony, do Santos, é morto com facada no pescoço e possível motivo vem à tona
Uma equipe de saúde chegou a socorrer Marigerson no local e a levá-lo a um posto médico, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O caso segue em investigação e conta com o apoio da Delegacia de Homicídios de Castanhal.
Santos libera, e Neymar ajuda
O Santos liberou o atacante, sem estabelecer uma data para o retorno, para acompanhar a família e resolver todos trâmites burocráticos. Já o camisa 10 auxiliou o amigo tentando facilitar seu deslocamento à cidade natal. Em uma publicação nas redes sociais, o atleta agradeceu ao clube, à comissão técnica, às mensagens de carinho e ao companheiro de equipe.
Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento. Possibilitando o deslocamento da minha família, escreveu em um trecho. Ele também agradeceu aos amigos, familiares e às pessoas que se manifestaram em oração e ofereceram apoio a ele e à família.
Neste momento, meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente, escreveu. Rony disse acreditar que Deus está com a família mesmo nos momentos mais difíceis e encerrou a publicação com uma passagem de Salmos 34:18: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.
Publicação de Rony