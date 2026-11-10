Avião particular de Neymar fica à disposição de Rony após tragédia

Liberado sem prazo para reapresentação, o atacante recebeu mensagens de conforto e apoio de atletas e torcedores - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Rony tem lidado com sentimentos divergentes desde que soube da morte de seu pai, Marigerson Barbosa Carneiro, na última segunda-feira (9/11). Depois de receber a notícia do assassinato no Pará, o jogador também passou a receber bastante carinho e apoio de amigos e companheiros de Santos, bem como da diretoria do clube. Neymar, por exemplo, emprestou seu avião para o atacante viajar com familiares ao estado.

Marigerson Barbosa Carneiro morreu por volta das 15h30 após ser atingido por um golpe de faca no pescoço. Suspeita do crime, Selma Soares Cordovil, de 48 anos, acabou detida em flagrante e levada à Delegacia de Terra Alta, no nordeste do Pará. Os agentes que atenderam à ocorrência apreenderam uma faca de 20 centímetros, apontada como a arma do crime, segundo a TV Globo.

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Uma equipe de saúde chegou a socorrer Marigerson no local e a levá-lo a um posto médico, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O caso segue em investigação e conta com o apoio da Delegacia de Homicídios de Castanhal.