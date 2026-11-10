Rony, atacante do Santos, é criticado após pai ser assassinado com facada no pescoço - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Marigerson Barbosa Carneiro, pai do atacante Rony, do Santos, provocou repercussão nas redes sociais e levantou questionamentos sobre as circunstâncias do assassinato.

O homem, de 72 anos, foi morto com uma facada no pescoço na tarde de segunda-feira (9), em Terra Alta, no nordeste do Pará.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Uma mulher identificada como Selma Soares Cordovil foi presa em flagrante, suspeita de cometer o crime.

Uma das hipóteses apresentadas pela Polícia Militar para explicar o homicídio envolve um possível desacordo financeiro.

Segundo informações atribuídas à corporação, Marigerson teria deixado de pagar uma quantia previamente combinada por um programa sexual.

A suspeita é de que a falta de pagamento tenha provocado o desentendimento que terminou no ataque. A motivação, entretanto, ainda depende de esclarecimento das autoridades.

Pessoas próximas ao jogador apresentaram outra versão sobre a relação entre os dois. Em relatos publicados pelo jornal O Globo, Selma teria mantido um relacionamento amoroso com o pai de Rony. A investigação deverá apurar as circunstâncias do episódio.

O assassinato aconteceu na Rua Patrolino Bentes, no bairro Novo. A Polícia Militar recebeu um chamado por volta das 15h30, após uma denúncia de que uma mulher havia esfaqueado um homem. Marigerson foi socorrido por uma equipe de saúde e levado ao posto médico da cidade, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Selma foi detida em flagrante no local. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma faca de aproximadamente 20 centímetros, apontada como o objeto utilizado no ataque. Posteriormente, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

Jogador é criticado após morte do pai

A tragédia também desencadeou comentários controversos nas redes sociais. Parte dos internautas direcionou críticas ao atacante, questionando as condições de vida em que o pai estaria vivendo, apesar da situação financeira do jogador.

Em um perfil do Instagram, um usuário escreveu: "O cara é milionária, podendo trazer os pais [para São Paulo] para ajudar".

Outra internauta também questionou a situação e lamentou: 'O cara deve ganhar milhões e o pai vivia naquela miséria".