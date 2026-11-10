Pai do jogador Rony, do Santos, é morto com facada no pescoço e possível motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marigerson Barbosa Carneiro, pai do atacante Rony, do Santos, morreu na tarde desta segunda-feira (9), após ser atingido por uma facada no pescoço, em Terra Alta, no nordeste do Pará.

Uma mulher identificada como Selma Soares Cordovil foi presa em flagrante, suspeita de envolvimento no homicídio.

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O crime aconteceu na Rua Patrolino Bentes, localizada no bairro Novo. Conforme informações da Polícia Militar, os agentes receberam um chamado por volta das 15h30, relatando que um homem havia sido esfaqueado por uma mulher.

Marigerson recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de saúde e foi levado ao posto médico do município. Apesar do socorro, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A suspeita foi localizada pelos policiais no endereço da ocorrência e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Durante a ação, os agentes também recolheram uma faca de aproximadamente 20 centímetros, que teria sido utilizada no ataque.

Autoridades informaram que a motivação do crime teria sido a falta do pagamento de um possível programa sexual. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

Santos presta solidariedade a Rony

Após tomar conhecimento da tragédia, o Santos Futebol Clube autorizou o afastamento de Rony das atividades profissionais para que o atacante pudesse viajar ao Pará e acompanhar os familiares.

O jogador não recebeu uma data estabelecida para retornar aos treinamentos, podendo permanecer com os parentes pelo período que considerar necessário e cuidar das questões burocráticas relacionadas à morte do pai.