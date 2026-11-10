São Paulo é condenado por negligência médica em caso de Ruan Tressoldi

Perícia judicial apontou que o zagueiro atuou em quatro partidas de alta exigência em 12 dias antes de passar por cirurgia - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo recebeu uma condenação de R$ 992.669,45 em uma ação trabalhista movida pelo zagueiro Ruan Tressoldi, atualmente no Atlético. A decisão da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu falhas na condução do tratamento de uma lesão no joelho direito e determinou o pagamento de valores que ficaram pendentes durante a passagem do atleta pelo clube. O processo havia começado com uma cobrança de aproximadamente R$ 14 milhões.

A sentença, assinada pelo juiz Maurício Pereira Simões, considerou parcialmente procedentes as reivindicações do defensor. A maior parte da condenação reúne três parcelas de direitos de imagem, indenização por danos morais e reembolso de despesas médicas. Entretanto, a Justiça não acolheu todas as acusações apresentadas pelo jogador e descartou pedidos que poderiam elevar consideravelmente o valor da dívida.

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Decisão fixa condenação de R$ 992,6 mil ao ex-São Paulo

O caso envolve uma lesão no menisco do joelho direito, em maio de 2025, quando Tressoldi defendia o Tricolor por empréstimo do Sassuolo, da Itália. O zagueiro alegou que continuou em campo mesmo após apresentar dores e que passou por um procedimento com plasma rico em plaquetas (PRP) sem receber informações suficientes sobre o tratamento. Além disso, afirmou que deixou o clube sem realizar a cirurgia indicada e precisou custear a operação em Porto Alegre.

A perícia judicial identificou uma degeneração anterior no menisco, mas também apontou que a carga de jogos contribuiu para o agravamento do quadro. O laudo destacou quatro partidas de alta exigência física em um intervalo de apenas 12 dias, sem rodízio ou medidas preventivas para reduzir o desgaste. Com base nesses elementos, o magistrado reconheceu falhas na preservação da integridade física do atleta, incluindo sua escalação após o diagnóstico de ruptura e a realização do procedimento sem termo de consentimento.

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A indenização por danos morais ficou em R$ 100 mil, bem abaixo dos R$ 4,5 milhões solicitados pelo jogador nesse item. Um dos fatores considerados na definição do valor foi a recuperação completa do defensor, sem sequelas permanentes apontadas pela perícia. O ressarcimento das despesas médico-hospitalares também entrou na condenação: o São Paulo terá de devolver R$ 18.255 referentes à cirurgia realizada após o encerramento do vínculo, em 30 de junho de 2025.

Direitos de imagem e seguro tiveram desfechos diferentes

Outro capítulo da disputa envolveu os pagamentos mensais de R$ 180 mil previstos no contrato de imagem. Tressoldi sustentou que o acordo escondia parte de sua remuneração salarial, mas a Justiça rejeitou essa interpretação. O entendimento foi de que o salário formal de R$ 270 mil, somado aos valores de imagem, respeitava o limite legal, além de haver comprovação do uso da imagem do atleta em canais institucionais do clube.

Mesmo com a validade do contrato reconhecida, o Tricolor terá de quitar três parcelas que venceram entre abril e junho de 2025. Os valores correspondem a R$ 540 mil, e a condenação considerou a ausência de comprovantes que demonstrassem o pagamento.

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Por outro lado, a Justiça rejeitou a indenização relacionada à suposta falta de seguro desportivo obrigatório. Na ocasião, os documentos apresentados indicaram que o clube mantinha uma apólice vigente de R$ 3,37 milhões, acima do patamar exigido para a faixa salarial do jogador.