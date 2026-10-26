Flamengo pode receber multa da Conmebol por mensagem na camisa

Flamengo protestou contra a Medida Provisória que proíbe casas de apostas no Brasil - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo pode receber uma multa da Conmebol após colocar uma frase na camisa contra a Medida Provisória nº 1.394/2026, que proíbe casas de apostas no Brasil. Afinal, a entidade sul-americana tentou impedir que o Rubro-Negro entrasse em campo contra o Estudiantes, no último dia 22, no Maracanã, com o protesto no uniforme. Contudo, não conseguiu evitar.

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O delegado da partida alertou sobre as penas previstas no Artigo 67 do Regulamento Comercial e de Marketing do torneio. O Flamengo, porém, manteve a decisão por ordem do presidente Luiz Eduardo Baptista. Dessa forma, a Conmebol abriu um processo administrativo contra o Rubro-Negro, segundo o jornalista Gilmar Ferreira. A multa varia de 5 mil a 50 mil dólares (R$ 25 mil a 250 mil).

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Há, também, o risco de punições no âmbito desportivo em caso de reincidência. Em meio a isso, o Flamengo aguarda a análise da Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre possível escalação irregular do argentino Marcos Rojo, do Estudiantes. Mesmo com a eliminação nos pênaltis, existe a possibilidade de reverter a situação e ir à final da Libertadores contra o Palmeiras, em 28 de novembro.

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A Medida Provisória nº 1.394/2026, editada pelo Governo Federal em 25 de setembro de 2026, proíbe a exploração, oferta, intermediação e publicidade de apostas de quota fixa (as "bets") e jogos online em todo o território nacional. Dessa forma, a decisão gerou impacto no futebol brasileiro, com a suspensão de contratos. O Flamengo era patrocinado pela Betano.