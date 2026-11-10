Candangão 2027 mantém regulamento e terá bola rolando a partir de janeiro

O Campeonato Candango já está em clima de ano novo. Ou melhor, de temporada nova. Na manhã desta terça-feira (10/11), a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) reuniu, em um restaurante no Pontão do Lago Sul, os dirigentes dos 10 clubes da edição de elite do torneio local 2027 para definir detalhes de regulamento e outras diretrizes da disputa. A competição começa em 9 de janeiro, com decisão em jogo único em 20 de março, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Em 2027, o torneio segue com 10 clubes na elite. Brasiliense, Canaã (estreante), Capital, Ceilândia, Gama — atual bicampeão candango e defensor do título —, Paranoá, Real Brasília, Samambaia, Sobradinho e Taguatinga estão aptos para disputar o Candangão. Todos os clubes contaram com representantes presentes na reunião do Conselho Arbitral da FFDF e, a priori, confirmaram a participação na principal competição local.

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A FFDF sugeriu a manutenção da fórmula atual de disputa, com os 10 times juntos em uma primeira fase, em nove rodada. Os quatro melhores avançam às semifinais, com os dois piores rebaixados. Houve sugestão de diminuição para um, mas a proposta não caminhou. As semifinais continuam em partidas de ida e volta, com a decisão marcada para o Mané Garrincha, com mando de campo neutro sob responsabilidade da FFDF. O modelo foi aceite de maneira unânime pelos dirigentes presentes no Arbitral.

Um dos principais debates envolveu um dispositivo para obrigar a utilização de cinco jogadores sub-23 entre os 23 relacionados das partidas. A ideia foi sugerida e defendida por Godofredo Gonçalves, presidente do Capital. A ideia foi debatida, mas rechaçada pelo placar de 6 x 4. Os representantes de Gama e Brasiliense, por exemplo, citaram os processos de montagem de elenco já andamento para sugerir um debate posterior do tema.

Detalhes do regulamento

Assim como na edição de 2026, o Campeonato Candango terá a utilização da tecnologia do árbitro de vídeo em uma partida por rodada. A definição dos duelos será feita previamente a cada jornada. As semifinais devem ocorrer em dias diferentes para as duas contarem com o recurso. A decisão no Mané Garrincha também terá o aparato. A partir de dezembro, inclusive, a principal arena da capital federal terá instalado o sistema de impedimento semiautomático.

Por determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Campeonato Candango utilizará as novas regras homologadas internacionalmente para torneios de futebol. Entre elas, estão os 10 segundos para cobrança de tiro de meta e lateral, a correção de escanteio errado em jogos com VAR e a aplicação da Lei Vini Jr., com a expulsão direta para impedir quem utilizar gestos, como encobrir a boca, para dificuldar a identificação de insultos.

O encontro das equipes no Arbitral também definiu pormenores do regulamento. Os clubes poderão inscrever atletas até o último dia útil antes do fim da primeira fase. Cada time poderá contar com até 50 jogadores. Os cartões serão zerados ao fim da primeira fase. Por solitação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), não haverá jogos entre 7 e 10 de fevereiro, período de Carnaval.

Outras definições

- Os ingressos das partidas poderão custar entre R$ 10 e R$ 150, com probição de diferenciação de valores para torcedores dos clubes visitantes;

- Sport Radar e Rei do Pitaco tiveram o contrato renovado para monitoramento de irregularidades;

- A Record Brasília transmitirá uma partida por rodada, nas tardes de sábado

Primeira rodada

Samambaia x Brasiliense

Ceilândia x Sobradinho

Gama x Paranoá

Capital x Taguatinga

Real Brasília x Canaã

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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